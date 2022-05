Babiš nastartoval karavan oblepený slogany a vyrazil na jižní Moravu. Kampaň to prý není

Voliči, kteří by za poslancem Babišem chtěli v pondělí zamířit do jeho kanceláře v Roudnici nad Labem, mají prostě smůlu.

„Už jsem to jednou řídil a je to jednoduché. Jenom při couvání je to delší. Pojedeme rovně po D1,” tvrdil Babiš před odjezdem z Průhonic.