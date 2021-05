Babiš Hamáčkovi věří

Premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že věří ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD), a považuje za nesmysl informace, že chtěl Hamáček na plánované cestě do Ruska vyměnit informace o zapojení ruských zpravodajců do výbuchů ve Vrběticích za ruské vakcíny Sputnik a uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. Babiš to řekl České televizi.