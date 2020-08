Babiš: Chceme co nejvíc zvýšit penze i snížit daně z příjmu

Co nejvyšší možný růst důchodů podle možností rozpočtu, zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu na 15 procent, to je stále cíl ANO. Právu to ve středu řekl z Kréty premiér Andrej Babiš.