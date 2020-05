Babiš chce příspěvek dětem na školu v přírodě, Dostálová lidem na dovolenou

V Česku jezdí ročně na školy v přírodě kolem 250 000 dětí. Premiér se inspiroval na Slovensku, které dítěti na tento pobyt přispívá částkou 100 eur (cca 2700 korun).

Babiš nápad prezentoval novinářům při návštěvě rekreačního střediska Růžená u Milevska na Písecku. Přispívat by stát mohl žákům prvních až devátých tříd základních škol.

„Jsem přesvědčen, že je to potřeba udělat i u nás. Rozhodl jsem se, že půjdu na vládu za kolegy a budu navrhovat, abychom i my jako stát přispívali dětem do škol v přírodě. Je to fajn pro děti, podpoříme tím rodiny, které si to ne všechny můžou dovolit. Bylo by fajn, aby se nestalo, že provozovatelé areálů se dostanou do ekonomických potíží. Pokud to funguje u sousedů, tak u nás by bylo dobré to zavést,” řekl premiér.

Jak dodal, státní rozpočet by to snesl. Je podle něj potřeba vzít v potaz i to, že řada rodičů bude teď kvůli následkům koronavirových omezení ve složité finanční situaci.

Sumu, kterou by stát na jednoho žáka přispěl, odhadl premiér na 2500 korun. Nápad prý už předestřel ministru školství Robertu Plagovi (ANO).

Premiér také v pátek řešil se zástupci provozovatelů ubytovacích areálů situaci, kdy rodiče zaplatili zálohy školám pro školní pobyty v přírodě dřív, než přišla pandemie koronaviru.

„Školy to poslaly dál provozovatelům, ti měli nějaké náklady. Někteří (ředitelé) akceptovali posun (pobytů), někteří to ale nechtějí akceptovat. Chápu, pokud jsou to děti v posledním ročníku, ale bylo by fajn, kdyby se našlo řešení,” řekl premiér.

Místo hor dovolená v Praze či Brně

Na dalším nápadu pracuje ministryně Dostálová - ta by chtěla v červenci a srpnu distribuovat lidem poukazy na tuzemskou dovolenou. „Předpokládám, že hned začátkem června bychom to na vládě projednali, aby se to podpořilo a mohlo to být platné od července, srpna,” uvedla Dostálová.

Nyní se podle ní vede především debata o tom, zda bude podpora plošná, nebo sektorová.

Ministerstvo je podle Dostálové v kontaktu s regiony a má informace o tom, že na léto jsou některé oblasti jako Jeseníky, Beskydy nebo Lipno obsazené. S problémy se ale potýkají místa závislá ve velké míře na zahraniční klientele. Týká se to velkých měst jako Praha nebo Brno, ale také lázní.

„Určitě nechceme, aby se naše národní bohatství, což je lázeňství, dostalo do nějakých výrazných ekonomických problémů,” řekla dále.

Dokud není vybrán konkrétní model, je ale podle ministryně předčasné mluvit o tom, kolik za opatření celkem stát zaplatí.

Příspěvky zaměstnavatelů nebudou

V případě hodnoty poukázky se podle Dostálové uvažuje o rozmezí od 3000 do 5000 korun. Touto částkou přispěje stát. Podle Dostálové by šlo prakticky o slevu, protože záměrem je, aby člověk poukázku využil na ubytování na tři dny a více, a poměrnou část tedy doplatil.

Původně se podle Dostálové vycházelo ze slovenského a maďarského modelu, který stojí na příspěvku zaměstnavatelů. Firmy se ovšem podle ní vzhledem k současné situaci proti návrhu ohrazovaly. V budoucnu by ovšem měly zájem se k projektu přidat, nebylo by to ale letos. Příspěvek by si následně mohly odečítat z daní.