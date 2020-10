Babiš: Neřeším, jestli mě Blatný má, nebo nemá rád, jde o práci

Pane premiére, jak vnímáte poslední epidemická data? Číslo R kleslo na 1,1, počty nakažených jsou sice vysoké, ale také stagnují.

Jsem mírný optimista, ale je pravda, že ve srovnání s jarem data mobility stále nejsou dobrá.

Chci znovu vyzvat lidi, aby dodržovali všechna vládní opatření a omezili svůj pohyb. Aby šli maximálně do práce, nakoupit si nebo do přírody s rodinou a jinak byli doma.

Myslíte jako předseda klubu ANO Faltýnek, který se vydal na výlet do Španělska?

Není zakázáno cestovat do zahraničí, ale máte pravdu, že to nebylo správné. Pan Faltýnek už rezignoval na post prvního místopředsedy ANO a o jeho osudu v čele klubu rozhodnou poslanci. Každopádně ta kampaň, která se teď kolem něj rozběhla, mi přijde už za hranou. Udělal chybu, omluvil se, rezignoval a nechápu, proč na něj média dál pořádají hon.

Nikoho jiného, kdo by vedl místo něj klub, reálně nevidíte. Je to tak?

To je pravda.

Není pro mě podstatné, jestli mě má rád, nebo nemá Andrej Babiš o Janu Blatném

Jak se vám bude spolupracovat s novým ministrem zdravotnictví Blatným, který se podepsal pod petici Milionu chvilek za vaše odstoupení?

Pana ministra jsem angažoval bez ohledu na jeho politický názor. Není pro mě podstatné, jestli mě má rád, nebo nemá. Jsem rád, že na nabídku kývl a že se rozhodl rychle, v podstatě během dvou hodin, co jel z Brna za mnou na Úřad vlády. Máme, myslím, velmi dobrý pracovní vztah.

První nabídku dělat ministra zdravotnictví dostal šéf Fakultní nemocnice v Brně profesor Štěrba a ten mi doporučil docenta Blatného. Zvažoval jsem i šéfa olomoucké fakultní nemocnice profesora Havlíka, ale nakonec jsem usoudil, že by nebylo nejlepší měnit ředitele během druhé vlny.

S vicepremiérem a šéfem ČSSD Hamáčkem jste v rozporu kvůli dani z příjmu po zrušení superhrubé mzdy? Vy chcete na dva roky 15 procent pro většinu zaměstnanců, Hamáček chce natrvalo 19 procent a 23 procent pro vysokopříjmové, jak je to i ve vládním programu. Proč se nedokážete shodnout?

Po měsíci jednání o rozpočtu jsme s panem Hamáčkem společně 28. srpna vystoupili na tiskové konferenci, kde jsme oznámili, že mimořádně navrhujeme snížit daň z příjmu pro většinu zaměstnanců na 15 procent.

Vzkaz byl jasný: podpořit zaměstnance a tím i ekonomiku na dva roky. A protože jsme chtěli sjednotit daně, tak 19 procent by znamenalo vyšší daň pro živnostníky, kteří teď platí 15 procent. Navíc by to umožnilo ostatním stranám během kampaně do sněmovních voleb jasně říct, jak to bude dál s daněmi.

Navrhujete to proto, že dobře víte, že to ve Sněmovně neprojde a že tedy budete naoko dobře vypadat?

Jak jste na to přišel? Právě teď je ta chvíle, abychom zaměstnancům dali více peněz a nastartovali ekonomiku, abychom nastartovali spotřebu. Počítal jsem s tím, že naše dohoda platí, takže nevím, co soc. dem. plánuje.

Nestálo by za to, domluvit se s ODS, která je také pro 15 procent? Společně byste to ve Sněmovně mohli prosadit, vaše kluby mají dohromady 101 hlasů.

Chci držet slovo, které jsme si dali s panem Hamáčkem. Budu si o tom s panem předsedou ještě muset promluvit, spekulovat nemá smysl.

Argumenty soc. dem. jsou zvláštní, nikdy předtím jim na dluhu nezáleželo. Šetřit nikdy nechtěli

Hamáček navrhuje zvýšit daňovou slevu na poplatníka z 24 840 na 27 240 Kč ročně. Není to logičtější, když cílí na nízko- a středněpříjmové skupiny?

Tato sleva by zaměstnancům určitě nepřinesla víc peněz než snížení daně na 15 procent pro všechny zaměstnance, které navrhuji. Tím v absolutních číslech získají víc, což ostatně ilustrují i fiskální dopady.

Navíc můj návrh daňově nebude dodatečně zatěžovat živnostníky. Na rozdíl od původního záměru obsaženého v programovém prohlášení totiž poslanecký návrh pana Hamáčka nezavádí možnost odečtu pojistného. To znamená, že se podnikatelům zvýší zdanění o čtyři procentní body. Sleva 200 korun za měsíc protiváhu nepřinese. U zaměstnanců pak nenastane ten zamýšlený efekt výraznějšího nastartování spotřeby, který jsem zmiňoval.

Co když je Hamáčkův obrat prozaický – země si další zadlužení nemůže dovolit, protože se ekonomická situace nevyvíjí dobře.

Ale toto je rozpočet na příští rok. Argumenty soc. dem. jsou zvláštní, nikdy předtím jim na dluhu nezáleželo. Šetřit nikdy nechtěli, Sobotka za konjunktury vykouzlil dluh 400 miliard, a pravice dokonce 680 miliard. A co se s těmi penězi podělo, kdoví.

V roce 2013 šlo na důchody 382,8 miliardy a průměrná penze byla 10 913 korun. Příští rok půjde na důchody 536,8 miliardy a průměrná penze bude 15 336 korun, to je navýšení o 49 procent. Živnostníci dostali 50 miliard, na podpůrné programy pro firmy, živnostníky a zaměstnance šlo celkem 200 miliard. Všichni vidí, kam ty peníze pumpujeme.

Za vlády pravice mizely do černé díry, firmám skoro nepomohla a ještě lidem snižovala platy a důchody. Naše vláda je transparentní, investujeme peníze do lidí. To je ten nový pravicový blok, co se spojil (ODS, lidovci a TOP 09 – pozn. red.), který rozvracel naši zemi a který je hladový po tom, se znovu dostat k moci. Ano, zadlužujeme se, ale všichni jasně vidí, na co peníze jdou a proč to děláme.

Ale navrhujete další rozvolnění rozpočtových pravidel. Znamená to tedy, že jste úplně rezignoval na rozpočtovou odpovědnost?

To potřebujeme kvůli rozpočtu na rok 2022. Od roku 2023 budeme dluh snižovat stejně jako v letech 2014 až 2019. Opatření jako my dělají všude na světě a dluh nenavyšuje vláda, ale covid, pane redaktore. Kdybychom to neudělali, tak zadřeme celou ekonomiku a nakonec bude situace ještě horší. Ale při tom všem je stav našich veřejných financí jeden z nejlepších v EU. Státní dluh v roce 2013 byl 44,5 procenta vůči HDP, v roce 2019 to bylo 30,2 a letos se odhaduje na 39,4 procenta.

Zadlužení si můžeme dovolit nejen proto, že jsem léta snižoval státní dluh, ale také že jsem prosadil EET, kontrolní hlášení, rozbil jsem karuselové obchody i daňový ráj v Praze atd. A náš dluh je stále nižší, než když jsem nastoupil v roce 2014 na ministerstvo financí.

Platí ekonomické pravidlo, že v krizi se mohou státy krátkodobě zadlužit, aby krizi překonaly. Zde podotýkám, že každý fiskálně expanzivní pozměňovací návrh, jak můj, tak i pana Hamáčka, ale i jakýkoliv opoziční, se pojí s větším rozvolněním fiskálních pravidel, které je v mém návrhu obsaženo. Bez toho to nepůjde, pokud nechceme tedy porušovat české a evropské právní předpisy. Nelze v této věci zkrátka říci A, aniž by se řeklo i B.

Vláda do konce roku navrhla vyplácení příspěvků na náhrady mezd z programu Antivirus. Proč uměle udržovat zaměstnanost, když střet s realitou musí přijít?

Reagovali bychom jinak, kdyby nepřišla druhá vlna. O Antivirus byl stále menší zájem, v září ho využilo 6121 firem pro 73 tisíc zaměstnanců za celkem 415 milionů. To, že zájem klesal, je dobrý znak toho, že se ekonomika znovu začala vracet do normálu. V první vlně byl problém hlavně s automobilkami, které neměly odbyt, dnes je situace jiná.

Program chceme nechat doběhnout do konce roku, mezitím vicepremiér Havlíček přijde s novou strategií, která bude řešit restart ekonomiky, transformaci průmyslu, digitalizaci a další a další body. Teď je úkolem vlády připravit se na dobu po covidu. Investovat do změny ekonomiky, a hlavně do školství, které pandemií utrpělo nejvíc. Pořád říkám, že naše děti jsou budoucností této země.

Komunisté žádají, abyste 10 miliard z plánovaného 13miliardového navýšení armádního rozpočtu na příští rok přesunuli do rozpočtové rezervy. Ustoupíte KSČM?

Právě koronakrize ukázala, jak moc je armáda důležitá. Nemůžeme mít stará auta a vrtulníky, naši vojáci si zaslouží to nejlepší vybavení. Rozpočet to ustojí.

A s kým tedy chcete ten rozpočet schvalovat, když jste se dosud opírali o KSČM?