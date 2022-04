Babiš: Americká základna v ČR je zbytečná

O postoji k případnému zřízení americké vojenské základny v Česku bude hnutí ANO teprve diskutovat. „Ale já za sebe říkám, že to nepodporujeme, protože mi to připadá zbytečné,“ uvedl Babiš.

Základna NATO by mohla být v Přerově nebo Mošnově, řekl Jurečka

Zřízení americké základny na českém území považuje Babiš za citlivé téma. „Nejlepší by bylo na to udělat referendum,“ uvedl. Dodal, že nemá informaci o tom, že by NATO chtělo v Česku základnu budovat.