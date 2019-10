Babiš a Vojtěch vyhodili odbory z jednání o platech zdravotníků

Dovnitř naopak nebyli vpuštěni předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žitníková a šéf lékařských odborů Martin Engel . „I přesto, že odbory byly uvedeny na e-mailové pozvánce ministerstva zdravotnictví a předem se na jednání nahlásily, byli zástupci z místnosti vykázáni ven a další účast na jednání jim byla odmítnuta, že tam nemají co dělat,“ uvedl krizový štáb v prohlášení na internetu.

Premiér Babiš Právu po jednání potvrdil, že odbory nechali z jednání vykázat. „Nebyl jsem ochoten znovu se dohadovat s odboráři. Neměli tam co hledat,“ uvedl Babiš. Ministr Vojtěch doplnil, že zástupci odborů na jednání pozváni nebyli.

Premiér i ministr zdravotnictví budou v pátek ještě o situaci ve zdravotnictví jednat s komunisty. Navýšení by se ale mělo týkat všech segmentů, ne pouze těch, které se nedohodly v dohodovacím řízení s pojišťovnami a chtěly navýšení. To se týkalo jen nemocnic a domácí péče.

„Vláda rozhodla o plošném navýšení ve veřejném sektoru o 1500 korun pro příští rok, a stalo se tak až po dohodovacím řízení. Mělo by se to týkat i zdravotnictví, ale neměli by na tom být biti ti, kteří se dohodli,“ řekl novinářům Vojtěch. „Pokud navýšíme peníze, tak proporčně, a ne že budeme zvýhodňovat jen jeden segment proti jinému,“ řekl.