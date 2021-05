Azbest: Metrostav slibuje lepší bezpečnost

Za další bezpečnostní opatření označil Metrostav změnu zabarvení fixačního prostředku nezbytného k bezpečnostnímu zapouzdření panelů z bezbarvého na modrý. Tím se mělo dokázat, že panely byly opatřeny před transportem z fasády do kontejneru tímto fixačním prostředkem. Z místních obyvatel si za celou dobu demontáže nikdo nevšiml, že by se panely nějakým fixačním prostředkem natíraly.

Otázkou je, kdy a kde se tato měření prováděla. Pokud to bylo v době, kdy se na fasádě nepracovalo, pak nemají žádnou hodnotu. Stejně tak není zřejmé, zda se provádělo měření v uzavřených prostorách hotelu, kde probíhají demontážní práce. Ve vyjádření mluvčího hygieny to chybí.

Velké znepokojení vyvolalo u místních hlavně to, že budova není nijak neprodyšně uzavřená a karcinogenní částečky se tak mohou dostat do ovzduší. K tomu podle zákona nesmí dojít. Hygienici však trvají na tom, že se to v tomto případě neděje.

Podle Rostislava Drochytky ze stavební fakulty VUT v Brně by právě kvůli umístění panelů na fasádě bylo zakrytí vhodné. „V Německu by to bylo takto automatické,“ řekl Novinkám. Problém je, že to stojí hodně peněz.