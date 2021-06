Až pětina pečujících o seniory očkování odmítá. Raději odejdou

Má být pro sociální pracovníky a zdravotníky očkování proti covidu povinné, podobně jako např. to proti hepatitidě B? Proč vakcínu někteří odmítají a odešli by z oboru, kdyby je k tomu zaměstnavatel po případné legislativní změně nutil? Podle Právem oslovených ředitelů domovů důchodců očkování odmítá až pětina jejich zaměstnanců.

Tragická událost v domově důchodců ve Velkých Hamrech, kde senior zemřel po nákaze covidem, přestože byl očkovaný, poté co přišel do kontaktu s nakaženou pečovatelkou, která vakcinaci jako jedna ze sedmi v devadesátičlenné skupině zaměstnanců odmítla, ovšem v jejím oboru vzbudil pochopitelně velkou pozornost.

„Jsem přesvědčena, že kdyby došlo k tomu, že by nás stát nutil k očkování proticovidovou vakcínou, jen z našeho zařízení dá deset lidí raději výpověď. Což by pochopitelně mělo dopad na kvalitu poskytované péče,“ řekla zdravotnice.

„Důvodů, proč se já nebo moji kolegové nechtějí očkovat, je několik, a nejde o čipování či jiné konspirační teorie. Byť samozřejmě vnímáme to, co se stalo v Hamrech, jako tragédii a je nám velmi líto jak zesnulého pána, tak ale i té pečovatelky. Takový tlak a celospolečenské obvinění by slabšího jedince klidně mohly dovést k sebevraždě,“ ukazuje pohled z druhé strany zdravotnice.

„Mnohým vadí i to, že by se museli za pár měsíců či rok stejně přeočkovávat, stejně jako je tomu u chřipkové vakcíny. Mnozí prostě stále váhají. Ty zcela přesvědčené by zřejmě nezviklala ani případná další vlna pandemie. Ale nikdo z nás není fanatický odmítač, ani jsem od nikoho neslyšela, že by se obával toho, že by ho po vakcinaci bolela ruka nebo měl dva dny teplotu,“ uvedla dále sestra.

Po tragédii, která se v domově seniorů v sousedním kraji odehrála v minulém týdnu, se v tomto zařízení začali příbuzní ptát, zda zdravotnice či pečovatelky jsou, či nejsou očkované.