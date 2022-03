Až 80 procent ženských obětí zůstává bez odškodnění

„V drtivém množství případů dojde k újmě, ať už majetkové, jako je roztržená bunda či ukradený náhrdelník, či nemajetkové, do které patří psychologické následky,“ podotkla Sýkorová.

O nárok na odškodnění musí oběť sama požádat. Podle výzkumu ale v pětině případů těch, které tak učinily, soudy nárok zamítnou a poškozené odkážou do občanskoprávního řízení.

„Odkaz do civilu se v zásadě rovná zamítnutí, protože v tomto bodě oběti nepokračují, nechtějí zvyšovat náklady na řízení, chtějí tuto kapitolu svého života mít za sebou a už se tím nezabývat,“ zdůvodnila Sýkorová.

„Jsme nadšení z případů, kde se podařilo získat dvě stě tisíc. Ale často to jsou případy brutálního znásilnění, kdy žena zůstane rok doma, nechodí do práce a má sociální fobie. Ta výše je poté absolutní minimum. Částky ve výši od dvaceti do padesáti tisíc jsou proto absolutním výsměchem oběti,“ řekla ředitelka organizace ProFem Jitka Poláková.