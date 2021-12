Autisty u nás nechceme, psali lidé v peticích. Domov nakonec vznikne

Téměř před jedenácti lety se začalo nahlas hovořit o tom, že by v Mokré-Horákově mohlo vzniknout bydlení pro lidi trpící autismem. Jenže proti se postavili někteří místní, začali sepisovat petice, a tak k realizaci může dojít až nyní. Spolku Tady to mám rád se totiž podařilo sehnat odpovídající nemovitost s vlídnými sousedy, a tak se šest autistů může těšit na nové bydlení. Projekt počítá s tím, že v domě budou žít až do smrti.