Asistentů pedagogů je ve školách už 30 tisíc

„Ukazuje se, že toto je normální, žádoucí trend. Vzrůstající počet je fajn, ale mělo by to být analyzováno a systémově koncipováno,“ řekl Právu profesor pedagogické psychologie a exministr školství za soc. dem. Stanislav Štech, který u zavádění nových pravidel pro inkluzi stál.

„Zkušenost ukázala, že asistent pedagoga by měl být přirozenou součástí škol bez ohledu na to, jestli tam jsou děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ta profese se mění a stává se spíše profesí týmovou. Pokud má škola se 700 žáky třeba pět šest asistentů, tak by to měla být norma. Ověřili jsme si, že by měli být součástí širšího týmu, jako jsou třeba školní psychologové,“ vysvětlil.