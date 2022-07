Armádní tendr na BVP za 52 miliard končí nezdarem

Resort pod vedením Jany Černochové (ODS) po půl roce právních analýz poslal před 14 dny třem možným dodavatelům obrněnců sadu přísných podmínek s tím, že pokud do dvou týdnů na ně všichni tři nepřistoupí, tak resort výběrové řízení zruší a zvolí jiný způsob pořízení obrněnců.

„Proto bychom Vás rádi informovali, že společnost GDELS nepodepsala prohlášení zaslané ministerstvem obrany dne 24. června 2022,“ napsal poslancům viceprezident GDELS Thomas Kauffmann. Podle něj jsou Španělé schopní dodat stroje za stanovenou cenu, a dokonce přenést většinu výroby do ČR. Ale ne do státního podniku VOP, jak chtěl resort obrany, ale do firem z konsorcia CSG, které v licenci od GDELS už vyrábí pro českou armádu kolové obrněnce Pandur.