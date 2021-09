Armáda mění strategii. Tlumí mise, cvičí doma

Není to jen kvůli tomu, že generální štáb chce vojákům protáhnout svaly po dlouhé covidové pauze, kdy vojáci místo střílení pomáhali v nemocnicích. Je to i kvůli změně vojenské strategie a bezpečnostní situaci ve světě po úprku spojenců z Afghánistánu a hlavně kvůli trvajícímu konfliktu na Ukrajině.

Proto se místo přípravy malých jednotek na výjezd do zahraničních misí velení armády zaměřilo na výcvik celé armády.

„Doposud byl výcvik zaměřený na zahraniční mise, které ale vedly k degradaci myšlení vojáka. Mírové mise nejsou válka, pro kterou si stát armádu drží. A my jsme na to zapomínali, ale nyní jsme zpátky ve hře,“ řekl Právu generálmajor Ivo Střecha, šéf sekce rozvoje sil ministerstva obrany.

„Určitě to vojáky posunulo v jejich vojenství, ale neposunulo to armádu ve schopnosti bránit republiku. Už jsme se přestali připravovat na konvenční konflikt, protože jsme si mysleli, že mír bude všude a že budou jen drobná ohniska, která budeme hasit,“ poznamenal Střecha.

Generálmajor Střecha dodal, že hlavně konflikt na Ukrajině armádě otevřel oči. Poté, co se NATO stáhlo z Afghánistánu, česká armáda má vojáky v misi v africkém Mali, kde je okolo 120 vojáků, a v pobaltských zemích.

„Cvičení proběhlo hlavně proto, abychom věděli všichni, co máme dělat, aby na každé úrovni bylo každému jasné, co je jeho úkolem, komu podléhá a koho řídí. A to nejen v armádě, ale i jaké má vztahy s jinými ministerstvy a také v Alianci,“ řekl Střecha. Armáda se v roce 2020 vrátila k třístupňovému velení. K taktickému a strategickému stupni přibyla prostřední operační úroveň, z níž velení armády řídí jednotlivé operace.