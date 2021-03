Arenberger: Nabídku nahradit Blatného nemám, ale možná mě osloví

Odmítl ale, že by nabídku již obdržel. „Už se mě na to ptalo více lidí. Říkám, že kdyby se něco takového (výměna ministra) dělalo, přirozeně se šáhne na přímo řízené organizace. Takže není vyloučeno, že mě možná někdo osloví,“ dodal.

„Máme pouze nemocniční Instagram a Facebook. Řekla mi, že by stálo za to, abych si založil i Twitter kvůli tomu, že očkujeme a tak dále,“ vysvětloval Arenberger.

Arenberger pro Novinky připustil, že on by zájemcům umožnil, aby se Sputnikem V očkovali v rámci klinického zkoušení. Stačil by souhlas etické komise a Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), což by podle něj zabralo nanejvýš měsíc.