ANO zůstává nad 30 procenty, Piráti i ODS oslabili

Vítězem voleb by se v říjnu stalo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta. Piráti by měli 12,5 a ODS 11,5 procenta. SPD přisoudil průzkum 8 procent, ČSSD 7,5 a KSČM 7. STAN a TOP 09 by měli shodně 6 procent. Uvádí to průzkum, jehož výsledky v úterý zveřejnila společnost Median.