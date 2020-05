ANO rozhodne o pozastavení členství Faltýnka mladšího

Jiří Faltýnek, syn místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka, zatím nemá pozastavené členství v hnutí ANO. V pondělí to řekli Jiří Faltýnek a brněnská předsedkyně hnutí Karin Karasová. O pozastavení mluvil Faltýnek mladší počátkem března poté, co některá média psala, že je podezřelý z korupce. Podle něj se vše zdrželo kvůli koronaviru, celostátní předsednictvo by jeho žádost mělo projednat ve čtvrtek.