ANO poprvé přeskočily obě koalice

Pokud by se nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny, předstihly by hnutí ANO obě koalice. Piráti a STAN by získali 27 procent, koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by měla 21,5, ANO by se umístilo na třetím místě s 21 procenty. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a také komunisté. Sociální demokracie se ziskem čtyři procenta by zůstala před branami Sněmovny. Vyplývá to průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi (ČT).