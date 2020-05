ANO jedná o zrušených brněnských buňkách i členství Faltýnka jr.

V brněnském ANO to vře kvůli kontaktům se Švachulou, tři organizace skončily

Na schůzce by zástupci místních organizací měli mít možnost se před vedením strany ke všemu vyjádřit.

Na jednání by je měli zastupovat tři z nich - Iva Votavová ze Židenic, Šárka Korkešová z Černovic a Michal Němeček z Lískovce. Pokud nebudou buňky obnoveny nebo minimálně nedojde k vyjasnění důvodů ohledně zrušení, jsou zástupci zmíněných organizací připraveni celou věc řešit u soudu.

Zrušení organizací podle dřívějších informací inicioval bývalý brněnský primátor za ANO Petr Vokřál a podle informací Novinek právě nyní on společně s šéfkou krajské jihomoravské organizace a poslankyní ANO Taťáňou Malou navrhují i zrušení celé brněnské buňky.

Podle advokáta zástupců zrušených buněk Radka Ondruše by to znamenalo zametení celé kauzy pod koberec.

„Slyšeli jsme, že Malá má přijít s návrhem na zrušení celé oblasti. Pokud by to byla pravda, tak je celé jednání zbytečné,” uvedl Novinkám Ondruš s tím, že by byl poté připraven obrátit se na soud pro nezákonné zrušení členství.