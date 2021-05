ANO chce v Brně vzít zpět desítky lidí, ministr Plaga o návrat nestojí

Do obnovené organizace hnutí ANO v Brně by se mohlo vrátit 40 lidí, kteří byli členy původní zrušené buňky. Ta byla zrušena loni na podzim kvůli možnému napojení některých lidí na kauzy kolem bývalého místostarosty části Brno-střed za ANO Jiřího Švachuly. Obnovit členství se však nechystá ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga a zájem o vstup do brněnské organizace nejeví ani poslanec Rostislav Vyzula nebo bývalá předsedkyně brněnské organizace Karin Karasová.