ANO a SPD vyčítají pětikoalici trafiky

Šéfka klubu ANO Alena Schillerová je nepříjemně překvapena, že by se mělo vedení Sněmovny rozšířit o jednoho místopředsedu na šest, protože Sněmovna, jejíž mandát skončil včera, měla jen pět místopředsedů. „Nevidíme žádný důvod pro vytvoření místa nového místopředsedy, protože to stojí čtyři miliony korun ročně,“ řekla Schillerová. Je to dáno nejen vyššími platy místopředsedů, ale i obslužným personálem, včetně aut a řidičů.