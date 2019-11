Američané ocenili statečnost českého vojáka, který padl v Afghánistánu

„Jsme na to vyznamenání hrdí, ale je to ztráta syna. Je to stále moc těžké, pořád to bolí,“ řekla o slavnostním aktu pohnutým hlasem Krista Procházková, matka zemřelého vojáka. Její syn byl již dříve in memoriam povýšen do hodnosti štábního praporčíka, letos mu prezident Miloš Zeman udělil medaili Za hrdinství.