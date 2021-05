43 100. Počet úmrtí za letošní první tři měsíce zlomil dosavadní rekordy

Nejvíce zemřelých v posledních 12 týdnech připadá na věkovou kategorii 75 až 84 let. Zde se počet zemřelých proti minulým rokům zvýšil o 67 procent, v absolutních číslech zemřelo celkem 13 800 lidí. V minulosti to bylo 8600.

Jen o dvě procenta nižší nárůst úmrtnosti byl u skupiny občanů ve věku 65 až 74 let. O třetinu se zvýšila úmrtnost u seniorů nad 85 let a u lidí od 40 do 64 let.