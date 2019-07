zpe, Novinky

„Rozhodnutí prezidenta republiky ve věci ministra kultury je řešení polovičaté, táhne se to několik měsíců a je to mimo Ústavu a je to celé trapné,“ prohlásil Fiala.

Zeman k 31. červenci odvolal ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). O tom, jestli na jeho post jmenuje Michala Šmardu, jehož nominovala ČSSD, chce rozhodnout až v polovině srpna. Resort dočasně povede náměstek René Schreier.

„Premiér nemá kompletní vládu a je mu to jedno. V téhle logice se mi zdá, že nepotřebujeme premiéra. To může řídit nějaký ministr nebo náměstek,“ řekl v nadsázce Fiala.

Náměstek navíc není podle Fialy plnohodnotnou náhradou člena vlády. Zdůraznil, že náměstek například nemůže vystupovat na jednání Sněmovny. Ta má však do konce srpna prázdniny, stejně jako vláda. Premiér si proto stojí za tím, že ministerstvo kultury může dva týdny bez ministra fungovat.

„Divím se sociální demokracii, co ještě snese. Když strana nemůže prosadit svého člověka, kterého si představuje do funkce ministra, je to tak nedůstojné. Nedovedu představit, že by nějaká strana zůstávala ve vládě,“ vzkázal směrem k ČSSD Fiala.