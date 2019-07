Barbora Zpěváčková, Novinky

Takzvaný daňový balíček, který zvedá spotřební daň na tvrdý alkohol, tabák a hazard, čeká po sněmovních prázdninách druhé čtení. Jenže daně u alkoholu, tabáku a hazardu nejsou jedinými, co chce vláda měnit.

„Velmi těžko se argumentuje proti zvýšení spotřební daně na cigarety nebo alkohol. Kdyby vláda chtěla zvýšit daně na alkohol a tabák a zároveň snižovala jiné daně, tak věřím, že bychom to podpořili. Ale tak to prostě není. Překrývají tím ostatní věci, které se týkají občanů,“ řekl Novinkám šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura.

Novela totiž také počítá s tím, že se zruší osvobození od daně u zemního plynu pro domovní kotelny. Podle propočtů vlády se plyn zdraží o 20 korun na osobu za měsíc. Pětičlenná rodina tak zaplatí 1200 korun ročně navíc.

„Přijde mi to dost peněz. Zdraží to bydlení pro 400 tisíc domácností. Nevidíme žádný důvod, proč by to vláda měla činit,“ kritizoval Stanjura.

Je to facka, uvedl plynárenský svaz



Takovou změnu kritizuje i Český plynárenský svaz. „Je to facka společenství vlastníků jednotek a bytovým družstvům, jejichž členové v minulosti nahradili starý kotel na tuhá paliva za nový ekologický na zemní plyn,“ uvedla v tiskové zprávě výkonná ředitelka Českého plynárenského svazu Lenka Kovačovská.

Podle ní by měly zpozornět všechny domácnosti, které spoluvlastní domovní kotelnu ve společných částech domu a využívají ji pro svoje vytápění. „Právě jim vzroste cena skokově o pět procent,“ upozornila Kovačovská.

Jsou zvýhodněni dvakrát, tvrdí Schillerová



Ministryně Schillerová ale kritiku odmítá. Zdůraznila, že dnes dopadá spotřební daň z plynu pouze na centrální zdroje tepla a naopak kotle pro individuální spotřebu a domovní kotelny jsou od daně osvobozeny.

„Domovní kotelny přitom mohou zásobovat i další domy ve svém okolí, na rozdíl od tepláren ale nemusí kupovat emisní povolenky. Jsou tak zvýhodněny hned nadvakrát,“ dodala ministryně.

Podle ní je potřeba narovnat podmínky mezi teplárnami a domovními kotelnami. „Zdůrazňuji ale, že osvobození u kotlů pro individuální spotřebu zůstane zachováno,“ doplnila Schillerová.

Dopadne to na všechny, varoval Kalousek



Další oblastí, které se novela dotýká, je pojišťovnictví. Podle předlohy se má snížit uznatelnost technických rezerv u pojišťoven.

„Pokládám to vůbec za nejnebezpečnější součást návrhu, která může dopadnout na všechny občany,“ sdělil začátkem července Novinkám šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

V praxi to chodí tak, že si pojišťovny tvoří rezervy pro mimořádné situace, aby mohly své pojištěnce vyplatit v každém případě. Tyto peníze jsou daňově uznatelné a nemohou být vyplaceny jako dividendy. Pojišťovna si je může odečíst ze základu daně.

„Ministerstvo nyní připravuje novou metodiku a chce uznávat pojišťovnám mnohem menší rezervy, než jim uznává teď. Pojišťovny tak budou méně odolné proti mimořádným situacím a proti případné krizi,“ vysvětlil Kalousek.

Pojišťovny napsaly poslancům



Na poplach bijí i samy pojišťovny. Asociace pojišťoven se dokonce obrátila na poslance s výzvou, aby nenechávali projídat rezervy na životní pojištění klientů kvůli jednorázové injekci do státního rozpočtu.

Podle pojišťoven hrozí odliv kapitálu z České republiky a novela dopadne na klienty a na rezervy vytvořené na jejich životní pojištění a pro případ velkých pojistných událostí.

„Upozorňujeme na to, že se jedná o nepromyšlený krok, který negativně ovlivní budoucí zisky klientů z životního pojištění, může přinést ve svém důsledku zdražení produktů, bude motivovat pojišťovny nezvyšovat rezervy,“ napsal v dopise výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

„Ty náklady ponesou klienti pojišťoven. Ať už to budou občané nebo firmy,“ dodal k tomu Stanjura.

Je to vylobbované, kontruje Schillerová



Podle ministryně financí však vláda pouze dává do pořádku jedno vylobbované privilegium, které není spravedlivé.

„Opozice před lety dala pojišťovnám možnost agresivní daňové optimalizace a nyní, když to naše vláda napravuje, tak pochopitelně brojí proti. Alespoň vidíme, za koho v té Sněmovně vlastně ve skutečnosti je. Chtěla bych zdůraznit, že se nejedná o žádné nové zdanění, ale pouze úpravu, kdy se tato daň má platit,“ sdělila Novinkám Schillerová.

Vláda chce také zvýšit poplatek za vklad do katastru nemovitosti z tisícikoruny na dva tisíce korun. „To je další věc, která nedává žádný smysl. Je to zvýšení o 100 procent. My dlouhodobě navrhujeme zrušení daně z nabytí nemovitosti, to z občanů nikdo nechápe, že si koupí byt, a ještě zaplatí čtyři procenta státu,“ řekl k tomu Stanjura.

Schillerová zvýšení poplatku ospravedlňuje tím, že byl nastaven v roce 2012 a dnes už neodpovídá skutečným nákladům. „Přibyla administrativa v souvislosti s novým občanským zákoníkem, stouply náklady, inflace. V současnosti jsou podle ministerstva zemědělství tyto poplatky prakticky nejnižší v celé Evropě, proto přišli s touto změnou,“ vysvětlila Schillerová. Katastry spadají pod ministerstvo zemědělství.

Alkohol, tabák, cigarety



Zmíněné změny prošly prvním čtením ve Sněmovně. Vláda novelu prezentuje především jako tu, která zvyšuje spotřební daň u alkoholu, tabáku a hazardu. Argumentuje tím, že zdražení návykových látek a hazardu bude působit preventivně a prospěje zdraví lidí.

V případě lihu navrhlo ministerstvo financí zvýšení z 57 korun na 64,50 koruny na půllitru 40procentního alkoholu. Spotřební daň z cigaret se má podle návrhu zvýšit z 27 procent na 30 procent u procentní části a z 1,46 koruny na 1,61 koruny na kus u pevné části sazby. Krabička by tak mohla zdražit až o 13 korun.