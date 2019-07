Klára Beranová, Novinky

V resortu kultury skončí ke středeční půlnoci, kdo ho vystřídá, zatím neví. „Mám jistou představu, kdo to nebude, ale kdo to bude, to ještě určitě nevím,“ řekl dosluhující ministr.

Za průtahy na resortu kultury podle Staňka nemůže prezident. „Je to chyba těch, kteří navrhují někoho, koho prezident nechce. Měli by hledat cestu, jak s prezidentem najít souzvuk ve jmenování,“ komentoval situaci na ministerstvu.

Nepřímo tak naznačil, že ČSSD by měla na post vybrat někoho jiného než Michala Šmardu. Zeman několikrát zopakoval, že Šmarda není na kulturu ideální.

„Ministerstvo je v pohodě”

Staněk tvrdí, že předá ministerstvo kultury ve stabilizované podobě. „Je tam několik otevřených a rozpracovaných kauz, které bude potřeba sledovat. Ministerstvo kultury je ale v pohodě. Z mého pohledu se nemám za co stydět,“ uvedl Staněk při příchodu do Strakovy akademie.

„V tuto chvíli analyzujeme služební zákon. Ten řeší, kdo bude zastupovat ministra, pokud existuje. Neřeší však situaci, kdy ministr není. Nerad bych uvedl kohokoli do složité situace, kdyby měl cokoli podepisovat a neměl to právně jasné,“ sdělil Staněk.

Vládní krize trvá již od poloviny května, kdy Staněk podal demisi, avšak prezident ji nepřijal. Na konci měsíce pak premiér Andrej Babiš (ANO) navrhl Staňkovo odvolání. Zeman jej odvolal až toto pondělí.