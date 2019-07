ber, Novinky

„Cílem návrhu bylo na ústavní úrovni zakotvit ochranu vodních zdrojů a půdy. Vydáno bylo nesouhlasné stanovisko, neboť je to již dnes řešené v článku 7, který hovoří o šetrném využívání přírodních zdrojů,“ odůvodnila ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Předlohu i tak posoudí poslanci. KDU-ČSL chce změnit Ústavu pouze přidáním pěti slov. Článek 7 uvádí, že „stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství“. Lidovci ho chtěli doplnit o to, že dbá zejména o ochranu vodních zdrojů a půdy.

„Vláda k tomuto návrhu poslanců navrhla negativní stanovisko, protože považuje ten návrh v zásadě za symbolický nebo nadbytečný,” doplnil šéf resortu pro životní prostředí Richard Brabec (ANO).

Návrh KDU-ČSL je nadbytečný i podle ústavního právníka z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jana Kudrny. „Lidovecký návrh dodává dvě nebo tři slova, to je symbolická záležitost. Jako právník bych kvůli tomu Ústavu neotvíral,“ řekl dříve Novinkám Kudrna.

Ministerstvo chce studii



Kabinet se ale diskuzi o ústavní ochraně vody nebrání. „Vláda to bere jako vklad do debaty, kterou s ústavními právníky vedeme přes půl roku. Do konce srpna bychom měli mít k dispozici studii, kterou ministerstvo zemědělství objednalo u právníků z Univerzity Karlovy,“ sdělil Brabec (ANO).

Brabec chce také s právníky řešit, jestli je kvůli ochraně vody vůbec potřeba sahat do Ústavy. „Otázkou také je, zda by mohla být vyšší ochrana vody zajištěna jiným zákonem,“ dodal Brabec.

Nedostatek vody jako příčina migrace



Lidovci svůj návrh v důvodové zprávě hájili s tím, že nedostatek vody může zapříčinit například migrační vlnu či ohrozit stabilitu ekonomiky státu.

„Je nepochybné, že voda je nenahraditelnou surovinou. V extrémních případech může být její nedostatek příčinou rozsáhlých migračních vln. Úbytek vody představuje hrozbu pro veškeré stávající ekosystémy i ekonomiku státu,“ uvedli lidovci.

Ve vlastnictví státu

Jiné návrhy na ochranu vody předložili také komunisté a hnutí STAN. KSČM chce, aby byla voda, jakož i ostatní přírodní zdroje a přírodní bohatství, ve vlastnictví České republiky. To by v praxi mohlo znamenat zestátňování. Tento návrh zákona je jednou ze sedmi podmínek pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD.

Přestože na začátku července vyjádřila vláda k návrhu negativní stanovisko, ANO nakonec přislíbilo, že předlohu nechá ve Sněmovně projít prvním čtením. Jelikož se ale jedná o změnu Ústavy, musí návrh schválit nejméně 120 poslanců a třípětinová většina přítomných senátorů.

Podle předlohy Starostů by měl zase mít každý právo na pitnou vodu. Vodní zdroje by podle nich měly být statkem veřejného užívání. Zdroje pitné vody mají být určené k zásobování lidí, to by podle předlohy zajišťovaly obce, a to na neziskovém principu. Novelu STAN teprve vláda posoudí.