Oldřich Danda, Právo

„Chci sestavit vítězný tým, abychom porazili Andreje Babiše ve volbách do Sněmovny 2021. Abychom mohli udělat nutné reformy: v boji s byrokracií, ve školství, v digitalizaci, v penzích, abychom snížili daně. Abychom stavěli dálnice,“ napsal ČTK Fiala, který má ambici být premiérem.

Chce tak překonat „bezobsažnou politiku, marketingové šílenství, vládní bezradnost a rozdávání a posunout naši zemi mezi nejlepší na světě“.

Piráti se ale k vytvoření čtyřbloku nechystají. „Nedokážu si představit, jak bych ve straně obhajoval koalici s ODS,“ řekl Právu šéf Pirátů Ivan Bartoš.

K tomu, aby se Piráti účastnili velké koalice, není důvod především proto, že nadále chceme jít vlastní cestou Jakub Michálek, Předseda pirátských poslanců a místopředseda strany

Předseda pirátských poslanců a místopředseda strany Jakub Michálek blok čtyř stran také odmítl. Podle něj myšlenku bloku aktivně razí i premiér Andrej Babiš (ANO), protože mu politicky vyhovuje figurovat jako oběť všeobecného spiknutí.

„K tomu, aby se Piráti účastnili velké koalice, není důvod především proto, že nadále chceme jít vlastní cestou. Ta je poctivá, stojí úsilí, hodně trpělivosti a práce, ale jak se ukazuje, funguje,“ sdělil Michálek ČTK.

Podle něj se osvědčila spolupráce v obecních volbách, výš však nemíří. „Širokou předvolební spolupráci se subjekty, které mají opačné hodnoty než my, jako jsou ODS, TOP 09 a lidovci, což jsou konzervativní strany s rezervovaným přístupem k transparenci a zároveň také strany s některými podivnými osobnostmi, mohu vyloučit. Vůbec o ní neuvažujeme,“ napsal.

Lidovci jsou opatrní



Motorem sdružování je hlavně předseda STAN Rakušan. Toho před časem pověřilo předsednictvo hnutí, aby oficiálně jednal s předsedy opozičních stran o společném postupu v parlamentních volbách.

„Sešel jsem se s šéfem lidovců Markem Výborným a shodli jsme se, že pokud přijde fatální vládní krize a předčasné volby budou na obzoru, tak se o možné koalici budeme bavit už teď v létě,“ řekl Právu Rakušan.

Lidovci jsou opatrní, protože se jim před minulými volbami nepovedla koalice se STAN. „Musíme to důkladně zvážit, ale problém je, že středopravice je nemocná svou rozdrobeností. Kdybychom se dokázali dohodnout, tak nabídneme voličům alternativu s potenciálem mít premiéra,“ řekl Právu místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. Jestli by to byl šéf ODS Fiala, jako lídr nejsilnější strany, nechtěl spekulovat.

„Zapomeňte na křivdy“



Podle Rakušana je nutné získat do konce léta jasnou představu, jestli ve stranách je vůle ke společné kandidátce. „Pokud to nepůjde, tak počkáme, jak to dopadne na listopadovém volebním sněmu s TOP 09, a můžeme jednat o menší koalici,“ podotkl.

První místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová Právu řekla, že by měli zapomenout na staré křivdy a spojit se v obraně liberální demokracie, kterou podle ní ohrožuje Babiš s prezidentem Milošem Zemanem. „Lidé v ulicích a na Letné dali jasně najevo, že se obávají polského a maďarského scénáře, ztráty jistoty právního státu a ohrožení ze změny režimu,“ dodala Pekarová.

Podle ní nehrozí, že by neuspěli. „Lidé ocení, že se spojíme, protože spoustě z nich se nelíbí, že z politiky děláme jen kolbiště a neumíme najít společnou řeč,“ podotkla.

Podobně mluví i šéf lidovců Výborný. „Chci se bavit o spolupráci v krajských a senátních volbách příští rok a myslím, že se nám v některých krajích podaří sestavit koalice. Třeba se Starosty, s ODS, zelenými. Bude to kraj od kraje. Vzájemně konzultujeme i postavení kandidátů do Senátu,“ řekl v sobotním Právu.

Pakt o neútočení, nebo koalice?



„Naší odpovědností je možná potlačit některé historické křivdy, které můžeme cítit, a snažit se hledat spíš to, co nás spojuje, než rozděluje,“ dodal Výborný.

Člen republikového sněmu ODS Marek Benda si myslí, že společná kandidátka má smysl už proto, že volební zákon je vůči malým stranám nefér a že koalice by jim pomohla k výraznějšímu zisku. „Historicky jsme si leccos provedli, takže to nebude lehké, ale minulé volby ukázaly, že ANO získalo za 29,7 procenta 78 poslanců a středopravice měla 27,5 procenta a 41 poslanců. Tomu musíme nějak zamezit,“ řekl Právu Benda.

Každá koalice má z volebního zákona hendikep v tom, že musí získat násobně víc procent než jednotlivá strana, které stačí pět procent. Čtyřkoalice by tak musela utržit přes 20 procent. „V tom nevidím problém, protože 20 procent získá sama ODS,“ poznamenal Benda s lehkou nadsázkou, protože ODS se drží okolo 13 až 15 procent podpory.

Na Slovensku se pravicové strany nyní snaží utvořit předvolební blok. Koalice liberálních stran Progresivní Slovensko a Spolu, kterou podporuje prezidentka Zuzana Čaputová, se dohodla s konzervativním KDH na neútočení před parlamentními volbami na jaře 2020. Podobnou dohodu jsou připraveny podepsat i např. se stranou exprezidenta Andreje Kisky.

Podle Bendy podobnou dohodu by v Česku považoval za minimum. „Bylo by to ale nedostatečné, proto bychom měli být hodně aktivní,“ poznamenal.