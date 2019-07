kab, Právo

Podle Babiše vláda není v krizi. „My tady máme nominaci na ministra kultury a dneska se dějí důležitější věci, než nějaký ministr kultury,“ poznamenal s tím, že na vládní krizi by byl nejhorší čas, protože by mohlo mít negativní dopad na vyjednávání v rámci Evropské komise, která právě volí svou předsedkyni.

„Já to hodnotím tak, že je tu nějaký názorový střet mezi bývalým předsedou ČSSD, panem prezidentem Milošem Zemanem a ČSSD. A já jsem jenom zprostředkovatel koaliční smlouvy, kterou respektuji, na rozdíl od pana premiéra Sobotky. Chovám se velice korektně. I to, že jsem šel na předsednictvo ČSSD na požádání pana předsedy Hamáčka, bylo velice nestandardní,“ dodal.

Zeman prý slíbil odvolání Staňka i Babišovi



Uvedl zároveň, že už minulý týden ve čtvrtek mu Zeman slíbil Staňka odvolat. Novinářům to prý nesděloval, aby neohrozil páteční jednání mezi Hamáčkem, Staňkem a Zemanem, které následovalo.

Hamáček v úterý informoval Babiše o výsledcích pondělního předsednictva ČSSD. To trvá na nominaci Šmardy na post ministra kultury a vyzývá Babiše, aby zajistil respektování Ústavy a koaliční smlouvy. Hrozí zároveň demisí ministrů ČSSD, pokud bude mít Hamáček pocit, že jednání selhala.

„Jednání nebylo dlouhé. My jsme se spojili s panem kancléřem Mynářem a požádali jsme schůzku na příští týden. Pan prezident má dovolenou, ale doufám, že ten termín dostaneme,“ komentoval výsledek jednání s Hamáčkem Babiš.

Ten prý respektuje návrh předsednictva ČSSD nominovat na ministra kulturu místopředsedu strany Michala Šmardu. „Soc. dem. má pocit po tom včerejším předsednictvu, že by mohl pan prezident s tou nominací souhlasit,“ řekl Babiš.

Babiš: Chovám se vstřícně



„Já postupuji podle koaliční smlouvy. Myslím, že se chovám velice vstřícně. Měli bychom si vzpomenout, jak se choval pan premiér Sobotka, když mě vyhodil z vlády, nerespektoval koaliční smlouvu a také u prezidenta nic neprosadil. Já jsem odešel,“ dodal. Zeman přitom Babiše odvolal na návrh Sobotky 24. května 2017.

Usnesení soc. dem. předsednictva, že na požádání ministři ČSSD dají do rukou Hamáčka své demise, nechtěl premiér komentovat. „Jako hnutí ANO máme jiná kritéria na nominaci do vlády. ČSSD má kritérium, že většinou ten, kdo je v grémiu, by měl být ministr. Já to respektuju, je to jejich tradice. Já na to nemám co říct,“ uvedl Babiš.

Na otázku, zda Zemanovi Babiš řekne, že nemá problém s tím, aby byl Šmarda v jeho týmu, uvedl: „Já to nechci komentovat. Je to nominace ČSSD. Já jsem mu to napsal, já to nemusím opakovat. Já to napsal 31. května, takže to má na papíře.“

Dříve ale Babiš řekl, že souhlasí se Zemanem v tom, že Šmarda není ideální kandidát na ministra kultury.