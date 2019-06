Renáta Bohuslavová, Novinky

„Hlavním cílem opozice při hlasování o nedůvěře vládě byla dnes ČSSD. Slyšeli jsme patetické výzvy o tom, že rozhodneme o pádu vlády. Jaká je realita? I kdyby se všichni poslanci ČSSD připojili k opozici, vláda by nepadla? Proč? Opoziční poslanci prostě nepřišli do práce,” vzkázal opozici po sedmnáctihodinovém jednání Poslanecké sněmovny předseda ČSSD Jan Hamáček.

Reagoval i na slova opozičních poslanců, že je to ČSSD, která si v čele vlády přeje trestně stíhaného člověka a drží ho u moci.

Pro nedůvěru hlasovalo 85 poslanců, stejný počet hlasoval proti návrhu. 12 poslanců se zdrželo, 18 nebylo přítomno. Pro vyslovení nedůvěry vládě je potřeba 101 poslanců a opozice má celkem 92 hlasů.

Kalousek: Nesvádějte to na jiné



„Bylo na každém z nás, aby vstal a řekl: Důvěřuji/nedůvěřuji. Slyšel jsem, že důvěřuješ a tím si i přeješ, aby dál držel naši zemi jako rukojmí svých zlodějen. Vyslovil jsi se sám za sebe a nesváděj to na jiné,” vzkázal Hamáčkovi předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

ČSSD během středečního dne předvedla několik chaotických vyjádření. Nejprve zopakovala, že vládu podrží, poté během dne několikrát naznačila, že by tak udělat nemusela, ale nakonec zůstalo jen u slov.

Během dopoledne se sešel klub k mimořádnému jednání poté, co prezident Zeman oznámil, že se nechystá novým ministrem kultury jmenovat Michala Šmardu, jak navrhl vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček. Klub zvažoval, že proto vládu nepodpoří. Šmarda měl na kultuře vystřídat dosavadního ministra Antonína Staňka.

Po jednání Hamáček vítězoslavně řekl, že vládu podpoří, protože Miloš Zeman výslovně nevyloučil, že Šmardu nejmenuje. Ale bude trvat na tom, aby jmenování Šmardy u Zemana prosadil premiér Babiš, jinak po něm budou chtít, aby podal kompetenční žalobu na prezidenta, a hrozí i demisí soc. dem. ministrů kvůli porušení koaliční smlouvy.

Zatímco místopředseda strany Ondřej Veselý chce, aby se tak stalo do neděle. Hamáček později takové ultimátum popřel.

„Je to jedna z možností řešení, ale není to tak, že stojí v nějaké rovině ultimáta, že bychom požádali premiéra, aby tu žalobu podal. Pan prezident vyjádřil ochotu jednat, takže my jsme připraveni jednat, do té doby nemá cenu něco dalšího řešit,“ řekl Hamáček.

Vláda Andreje Babiše ve složení ANO a ČSSD s podporou komunistů hlasování o nedůvěře nakonec ustála.