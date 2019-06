zpe, Novinky

„Vyjádření pana Dolínka chápu jako nadsázku, rozhodně to není oficiální pozice ČSSD,“ napsal Hamáček Novinkám na dotaz, jestli bude jeho partaj opravdu požadovat ministerstvo financí do své gesce.

Poslanec a někdejší místopředseda ČSSD Petr Dolínek krátce předtím Novinkám řekl, že současná šéfka státní kasy Alena Schillerová (za ANO) řízení ministerstva financí nezvládá a měla by ho předat právě sociálním demokratům.

„Sociální demokracie může převzít ministerstvo financí, ANO to nezvládá. Paní ministryně Schillerová s panem premiérem hrají nějaké hry, nebo nejsou schopni ty peníze najít. Tak ať to předají nám, my jsme bez problému schopni řídit ministerstvo financí, jsme kompetentní,“ uvedl Dolínek.

Státní rozpočet na příští rok je nyní jedním z hlavních témat v koalici. ČSSD se totiž v pondělí při hlasování o základních parametrech rozpočtu zdržela a návrh nepodpořila. Chce víc peněz na platy policistů, hasičů a pro ministerstvo práce a sociálních věcí.