Demonstrace zneuznaných lidí, komentoval Klaus protesty proti Babišovi

Bývalý prezident Václav Klaus má za to, že nynější demonstrace, které se konají proti premiérovi Andreji Babišovi (ANO) mohou změnit atmosféru v zemi a zneklidnit a rozeštvat společnost. Jakkoliv je Klaus ze současné politické situace frustrován a zděšen, trvá na tom, že lidé by měli respektovat volby. Uvedl to v Partii v televizi Prima.