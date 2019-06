zpe, Novinky

„Pod návrhem žaloby proti prezidentu republiky za hrubé porušení Ústavy je podepsáno 30 senátorů a senátorek. Žaloba se stává širokou záležitostí a bylo by namístě ji brát vážně,“ řekl ve čtvrtek senátor Václav Láska (Senátor 21), který žalobu inicioval.

„Pokud by Senát mlčel, tak to znamená, že veškeré jednání prezidenta by se legitimizovalo,“ dodal Láska.

„Považujeme tu žalobu za velmi důležitou. Je třeba mluvit o tom, jestli je možné, aby prezident porušoval Ústavu a vykládal ji, jak chce,“ řekl první místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09).

Podpisy připojili i neúspěšní kandidáti na Hrad



Návrh podepsali i předsedové čtyř největších klubů v Senátu, například šéf senátorů ODS Miloš Vystrčil či předseda klubu KDU-ČSL Petr Šilar. Podpis připojili i někdejší kandidáti na prezidenta Marek Hilšer a Pavel Fischer.

Ke schválení návrhu žaloby je potřeba souhlas tří pětin přítomných senátorů. Pokud by byla žaloba v Senátu schválena, musí s ní souhlasit i Sněmovna, a to hlasy 120 poslanců. Při současném rozložení sil v dolní komoře to ale není moc pravděpodobné.

Láska uvedl, že Senát by se měl žalobou zabývat až na konci léta. „Žaloba odejde na organizační výbor, ten zaujme stanovisko a poté bude zařazena na některé z dalších jednání Senátu. Ale nebylo by úplně šťastné, kdyby Senát poslal žalobu Sněmovně v době prázdnin,“ podotkl Láska. Sněmovna během letních prázdnin na rozdíl od Senátu nezasedá.

V návrhu žaloby je prezidentovi vyčítáno mimo jiné to, že v roce 2013 jmenoval vládu premiéra Jiřího Rusnoka, ačkoliv ve Sněmovně existovala ustálená většina, která mohla kabinet sestavit a podpořit.

Prezident vytvořil situaci, kdy vláda bez důvěry fakticky vládla bez jakékoliv odpovědnosti Z návrhu na ústavní žalobu

Dalším údajným prohřeškem je například lánská schůzka s několika představiteli ČSSD, která měla obejít Bohuslava Sobotku coby předsedu strany. Senátoři také prezidentovi vyčítají, že když Sobotka podal demisi, prezident ji nechtěl přijmout jako demisi celé vlády, ale chtěl vyměnit pouze premiéra.

Senátorům se také nelíbí, že Zeman nechal vládnout bez důvěry menšinový kabinet Andreje Babiše.

„Prezident tak prodlužováním vládnutí vlády v demisi, aniž by hledal politické řešení, které by odstranilo překážku nezískání důvěry této vládě, vytvořil situaci, kdy vláda bez důvěry fakticky vládla bez jakékoliv odpovědnosti,“ stojí v žalobě.

Proti Ústavě podle senátorů bylo i to, že Zeman odmítl jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho (ČSSD). „Prezident republiky tím porušil svou povinnost jmenovat člena vlády na návrh předsedy vlády,“ konstatují senátoři.