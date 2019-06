zpe, Novinky

Tiskovou konferenci jsem nesledoval, žádnou konkurenci nepodceňuji, ale současně říkám, že podobných projektů tu již v minulosti bylo několik a skončily, jak skončily. Neříkám na to proto nic. Naším soupeřem je vláda Andreje Babiše, to je nás prvořadý cíl,“ sdělil Novinkám Fiala.

To, jak Klaus ml. v médiích oznamoval cíle svého nového hnutí, nesledovala ani první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. „Nevím, co tam říkal, jsem na jednání zastupitelstva,“ reagovala pro Novinky.

Tisková konference někdejšího člena ODS nezajímala ani poslance modrých Marka Bendu. „Nesledoval jsem to. Každá strana na politické scéně je konkurencí a skoro s každou musím být připraven spolupracovat. To je logika politiky. Trikolóra toho ovšem zatím moc neslibuje,“ reagoval na otázku, zda by ODS mohla v budoucnu s Trikolórou spolupracovat.

Václav Klaus ml. představuje nové hnutí s názvem Trikolóra hnutí občanů (Zdroj: Petr Horník, Právo)