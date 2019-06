Barbora Zpěváčková, Novinky

Hamáček Babiše vyzval k jednání s demonstranty ve Sněmovně po jednání politického grémia sociální demokracie. Babiš Novinkám řekl, že lidé na náměstích uvěřili lžím, které se pořád opakují. Na dotaz, jestli podle něj tedy nemá cenu s demonstranty jednat, odpověděl: „Nechtějí poslouchat, nemá to cenu.”

Dodal, že ve Sněmovně se v květnu konal kulatý stůl na téma záruky nezávislosti státního zastupitelství. „Byl tam nejvyšší státní zástupce, paní (ministryně spravedlnosti Marie) Benešová, (šéf poslanců Pirátů Jakub) Michálek i pan (Mikuláš) Minář (předseda spolku Milion chvilek pro demokracii - pozn. red.). Lidé, kteří demonstrují, chtějí opatření v justici. Seděli jsme s Rekonstrukcí státu, ta jednání probíhají,” podotkl Babiš.

„A pan Minář stále, i když ví, že se vyjednává, tak bude opakovat ty lži, které opakuje,” rozčílil se Babiš.

Zdůraznil také, že ho Hamáček k ničemu osobně nevyzval. „On mi nepsal, nic mi neřekl, nevím, že by mě vyzýval. Dnes jsem ho viděl, nic neříkal. Když bude chtít, tak ať mi to napíše,” řekl premiér.

Hamáček nevidí důvod odcházet z vlády



Hamáček svoji výzvu přednesl před novináři na čtvrtečním tiskovém brífinku ve Sněmovně. Řekl, že ČSSD vnímá, že situace je vážná.

„Názor lidí na demonstracích vnímáme a myslíme si, že je potřeba s nimi komunikovat. Pokládal bych za vhodné, aby se pan premiér sešel s organizátory demonstrací a aby spolu komunikovali, stejně jako se scházel s Rekonstrukcí státu,“ řekl Hamáček.

Nikdo podle něj nechce, aby situace ve společnosti eskalovala. Zdůraznil, že sociální demokraté nešli do vlády proto, aby řešili problémy hnutí ANO. „My jsme tam šli proto, abychom řešili náš volební program. Důvod, proč jsme šli do vlády, tady stále je, a pokud se nám bude dařit naše priority prosazovat, tak nevidíme důvod, abychom z vlády odcházeli,“ uvedl Hamáček.

Premiér ukazuje, že se bojí, hodnotil Minář



Představitelé Milionu chvilek pro demokracii Babiše k jednání už vyzvali, ten to ale doposud odmítal. Premiér obvinil lídra spolku Mikuláše Mináře z toho, že mu v různých nočních hodinách posílá SMS zprávy, které jsou polovýhružné. Minář to v rozhovoru pro Novinky odmítl.

Minář také uvedl, že pokud premiér zlehčuje a bagatelizuje takovou masu lidí, jen se jim vysmívá a ukazuje, že nemá co říct a jen přilévá olej do ohně. „Ukazuje, že se bojí. Měl by se nám zkrátka postavit jako chlap a před celým národem obhájit svoje kroky, aby bylo jasné, že jsou demonstrace zbytečné,“ řekl koncem května Minář.

Záznam: Demonstrace s názvem MÁME TOHO DOST! na Václavském náměstí

Na poslední demonstraci na pražském Václavském náměstí se v úterý podle odhadů sešlo kolem 120 tisíc lidí. Babiš na to nejdříve reagoval slovy, že ho to nezajímá a že lidé chodí na koncerty, když je venku hezky. Později se za přezíravé vyjádření omluvil, ale trvá na tom, že lidé nemají důvod demonstrovat.