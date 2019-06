Opozice, která vyzývá premiéra Andreje Babiše (ANO), aby se svým kabinetem znovu předstoupil před Sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry, dobře ví, že pokud by kabinet neuspěl, byl by další vývoj v rukou prezidenta Miloše Zemana. Celý článek Babišova demise by dala trumfy do rukou prezidenta»