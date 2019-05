Barbora Zpěváčková, Novinky

11:02 - „Pokud ministryně financí hovoří v souvislosti s EET o narovnání podnikatelského prostředí, nejspíš by měl každý podnikatel dostat 100milionovou dotaci. O narovnání nejde. Z 3. a 4. vlny EET zase nebudou školky, školy ani dálnice, tahle vláda jen opět podkopává nohy podnikatelům,” uvedla na Twitteru první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)

FOTO: Petr Hloušek, Právo

10:55 - Na dlouhé hlasování se poslanci připravili. Zpravodaj tisku Jan Volný (ANO) dokonce sedí za řečnickým pultíkem na stoličce. Obvykle na tomto místě poslanci stojí.

10:50 - Poslanci řeší proceduru hlasování. Počítají s tím, že hlasovat budou několik hodin, podle místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa (KSČM) se hlasování protáhne na víc než pět hodin. Sešlo se totiž přes 750 pozměňovacích návrhů, 700 jich předložil šéf poslanců ODS Stanjura. Poslanci mohou o návrzích ve třetím čtení hlasovat jen ve středu do 14 hodin, pokračovat budou v pátek od devíti do 14 hodin.

10:45 - Jednání pokračuje.

10:31 - Ministryně financí Schillerová Novinkám řekla, že EET byla krok správným směrem. „Základním cílem bylo narovnat podnikatelské prostředí,” uvedla v rozhovoru v polovině května. [celá zpráva]

10:00 - Piráti si vzali před hlasováním 45minutovou pauzu. Jednání bude pokračovat v 10:45.

9:55 - Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura chce, aby se o každém pozměňovacím návrhu hlasovalo zvlášť. Stanjura jich předložil přes 700.

9:52 - Návrh na to, aby se EET nerozšiřovalo, neprošel. Pro zamítnutí hlasovalo 75 poslanců z řad ODS, Pirátů, SPD, lidovců, TOP 09 a STAN. Proti se postavilo 93 poslanců hnutí ANO, ČSSD a KSČM. Hlasování si můžete prohlédnout zde.

9:49 - Rozprava je u konce. Poslanci hlasují o návrhu Ferjenčíka na zamítnutí novely.

9:35 - S EET jsou podle poslance Vojtěcha Munzara (ODS) spojeny nepřiměřené kontroly a nepřiměřené pokuty. „Je to šikana podnikatelů,“ zhodnotil Munzar.

9:33 - Slovo si vzal Václav Klaus ml. s tím, že daně by měly být nízké a jednoduché pro všechny. „Až v září budou fungovat i veškeré odborné komise nové parlamentní strany, navrhneme, aby živnostníci do jednoho milionu korun neplatili daně žádné. Protože výběr těchto daní stojí více peněz než tolik, kolik se vybere. Protože je mnohem lepší, když peníze mají lidé a nemá je vláda,” prohlásil Klaus ml., který odešel z ODS a nyní je nezařazeným poslancem.

Václav Klaus mladší

FOTO: Milan Malíček, Právo

9:24 - K řečnickému pultíku přišel Pirát Ferjenčík. Prohlásil, že třetí a čtvrtá vlna EET je velmi hloupý krok velmi špatným směrem. „Jediný důvod, proč to vláda předkládá, je, aby se Andrej Babiš mohl tvářit jako nejlepší výběrčí daní ve vesmíru,“ konstatoval.

Ferjenčík navrhl přerušit projednávání EET do chvíle, než Agrofert přestane pobírat dotace, jeho návrh ale o osm hlasů neprošel.

9:20 - „Je to absurdní projekt a totální kontrola obyvatelstva,“ pokračoval v kritice EET Fiala. „Pokud nám lidé dají důvěru ve volbách, slibuji, že EET zrušíme. Nepřipustíme, aby stát otravoval život malým a poctivým živnostníkům. Stát by měl spíš něco dělat s oligarchickými entitami, o kterých vy, vládní poslanci, něco víte,“ prohlásil Fiala v narážce na premiéra Andreje Babiše (ANO).

9:13 - Slovo si vzal šéf ODS Petr Fiala. Prohlásil, že kabinet Andreje Babiše (ANO) je posedlý kontrolou. „Vláda je připravena dovést svoji posedlost až do konce. Co jiného to je než posedlost – ekonomické kontroly nad obyvatelstvem ztrácí smysl,” řekl.

9:09 - Ministryně Alena Schillerová v polovině května Novinkám řekla, že EET už nikdo nezruší. Podle ní se evidence stala pevnou součástí české ekonomiky.

9:06 - Zákonodárci začali znovu projednávat novelu zákona o evidenci tržeb. Naposledy o ní debatovali 10. května, rozpravu ale nedokončili.

9:05 - Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík navrhl odsunout projednávání EET až po bloku třetích čtení, to ale neprošlo.

9:00 - Začalo jednání Sněmovny.

Vládní novela reaguje na předloňské rozhodnutí Ústavního soudu, který část zákona zrušil. Části podnikatelů má usnadnit evidování tržeb tak, aby to mohli dělat bez připojení k internetu pomocí papírových účtenek. Nově by měli tržby evidovat například řemeslníci, lékaři či advokáti.

Předloha zároveň posouvá do desetiprocentní sazby daně z přidané hodnoty, například stravovací služby, úklidové práce, domácí pečovatelské služby či vodné a stočné. Snížení sazby se původně mělo dotknout i řezaných květin, to ale vláda nakonec nenavrhla.