Renáta Bohuslavová, Novinky

Za ODS jde do Evropy Veronika Vrecionová, za ANO Radka Maxová, která byla i předsedkyní sněmovního sociálního výboru, a hnutí ANO tak bude hledat nového člověka na její post. Za Piráty vymění český parlament za ten evropský Mikuláš Peksa.

Všichni tři noví poslanci se těší. Každý má však jinou vstupní pozici. Zatímco Babka a Navrkal budou ve Sněmovně nováčky, Bendl je zkušeným politickým matadorem. Od roku 2000 byl osm let středočeským hejtmanem, v druhé vládě Mirka Topolánka působil jako ministrem dopravy, v Nečasově vládě zastával post ministra zemědělství a má za sebou i více než desetileté působení ve Sněmovně.

Bendl: Dva roky mimo mě motivovaly



„Pokud se to opravdu stane, pak jsme připravený mandát přijmout. Dva roky mimo politiku mě namotivovaly k tomu, co si myslím, že je ještě potřeba udělat a že toho není málo,” řekl Novinkám Bendl.

Bývalý premiér Petr Nečas s poslancem za ODS a exministrem zemědělství Petrem Bendlem u městského soudu v Praze

FOTO: Milan Malíček, Právo

ODS podle něj potřebuje jak mladé, tak ale i zkušené politiky. „Jsem v politice dlouho. Jsem dinosaurus, mi kdysi říkali,” doplnil s nadsázkou bývalý středočeský hejtman, který je nyní farmářem.

Ve Sněmovně se chce věnovat především oblasti zemědělství, které rozumí. „Chci řešit přehnanou byrokracii a nesmyslné papíry, které po nás stát chce. Poté potraviny. Sice říkáme, že chceme podporovat českou potravinu, ale málo pro to děláme. Spíš děláme všechno proto, aby uvnitř českého trhu moc konkurence nebyla. Třetím tématem je voda. Česká republika není na sucho vůbec připravená a dělá pro to málo,” shrnul Bendl své představy o práci, která ho ve více než dvou následujících letech čeká.

Pětadvacetiletý Ondřej Babka za ANO se do Sněmovny těší a chtěl by se stejně jako na komunální úrovni věnovat kultuře. „Rád paní Maxovou nahradím. Jsem na to připravený. Pátým rokem se v komunálu věnuji převážně v kultuře. Moc se těším, je to pro mě obrovská výzva. Kandidoval jsem s tím, že se to může stát, a budu se snažit to vykonávat co nejlépe,” řekl Novinkám.

Navrkal: Jsem připravený víc než ostatní



Připravený je i druhý nováček František Navrkal. „Určitě se těším, jinak bych ani ve volbách nekandidoval. Jsem na to připravený a určitě víc než drtivá většina poslanců, kteří tu jsou. Od začátku března se na to připravuji, mám nastudovaný jednací řád Sněmovny a jsem zapojený i do práce v klubu,” shrnul Novinkám budoucí pirátský poslanec, který by měl Peksu nahradit i v zahraničním výboru a výboru pro evropské záležitosti.

Zaměřit by se chtěl i na globální rizika. Česko i svět podle něj čelí až klimatické krizi.