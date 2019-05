Barbora Zpěváčková, Novinky

O zvýšení rodičovského příspěvku se diskutuje od března, koaliční strany projednávaly několik verzí. Nyní to vypadá, že ANO a ČSSD mají finální podobu. Na ministerstvu financí to v pondělí v deset dopoledne oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) po boku šéfky státní kasy Aleny Schillerové (za ANO).

Hodinu poté si do Lidového domu svolala tiskovou konferenci ČSSD. „Jsme zase v debatě, kdo s čím přišel. Upozornil bych na rok 2107, kdy jsme říkali, že navýšíme příspěvek na 300 tisíc. To byl jeden z důvodů, proč jsme šli do vlády,“ prohlásil šéf soc. dem. Jan Hamáček.

Dodal, že když sledoval tiskovou konferenci premiéra, připadalo mu, že s tím přišlo hnutí ANO. „Dospěli jsme ke zkušenosti, že pan premiér potřebuje dospět k závěru, že to vymyslel on. Ale pokud to je cena, že maminky budou mít 80 tisíc víc, tak to je dobrý výsledek,“ řekl Hamáček.

Ještě minulý týden se koaliční partner navýšení rodičovské bránil zuby nehty Jana Maláčová (ČSSD)

Jeho slova podpořila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). „Co se týká průběhu vyjednávání - ještě minulý týden se koaliční partner navýšení rodičovské bránil zuby nehty. Ale jak řekl předseda, počítá se výsledek, ne mediální taškařice,“ konstatovala ministryně.

Zdůraznila, že bez sociální demokracie by vyšší rodičovský příspěvek nebyl. „Byli jsme to my, kdo si to prosadil do koaliční smlouvy, kdo bojoval za to, aby se podpořil co nejvyšší počet rodin,“ uvedla Maláčová.

Našlo se 8,6 miliardy, oznámil Babiš



Babiš v pondělí na tiskové konferenci oznámil, že se našlo na zvýšení rodičovského příspěvku 8,6 miliardy. Zdůraznil, že peníze se našly v úsporách, nikoliv na ministerstvu práce a sociálních věcí. Tam se podle Babiše našlo jen 250 milionů z celkového rozpočtu resortu, který je 674 miliard.

Hamáček se proti tomu ohradil s tím, že je trochu paradoxní kritizovat ministerstvo práce a sociálních věcí za velký rozpočet, a zároveň se chlubit tím, že se přidává na důchody a roste rodičovský příspěvek.

Ten by měl vzrůst z nynějších 220 tisíc na 300 tisíc korun. Polepšit by měly rodiny s nově narozenými dětmi i ty s nejmladším potomkem do čtyř let, které budou zrovna příspěvek pobírat. Z přidávaných 80 tisíc korun by měly rodiny dostat odstupňovaně část peněz podle věku dítěte a výše čerpání rodičovské.