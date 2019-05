Miroslav Homola, Právo

Více než stovka motorkářů, z nichž mimo Rusů, Čechů a Slováků byli někteří podle poznávacích značek i Italové či Němci, dorazili se zhruba dvouhodinovým zpožděním. Pietní akt se proto konal nadvakrát.

Noční vlci u památníku

Nejprve v plánovaných 14 hodin odpoledne, kdy vzpomínku zpestřili mimo jiné milovníci vojenské historie z nedalekých Velkých Pavlovic, kde rodina nadšenců Horáčkových vlastní dokonce dvacítku kusů různé vojenské techniky.

BEZ KOMENTÁŘE: Příjezd Nočních vlků na Moravu

Z Moskvy do Berlína



„Sem jsme přijeli se dvěma tanky T-55 a tankem T-72, který je dosud ve výzbroji naší armády,“ popsal Marin Horáček, který přijel spolu s kamarádem na místo vzpomínky po vlastní ose. Nočních vlků se tak na rozdíl od majitelů tanků několik desítek trpělivců, kteří vydrželi, dočkalo ve velmi studeném počasí o dvě hodiny později.

Peloton motorkářů, jehož jádro tvoří známá skupina Noční vlci, se při překročení hranice zastavil před Hustopečemi.

Ze Staroviček se vydala skupina s početným policejním doprovodem na Ústřední hřbitov v Brně. Putování motorkářů z Moskvy do Berlína trvá dva týdny a skončit by mělo 9. května v Berlíně. Z Brna míří jezdci do Prahy.