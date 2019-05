Novinky

„Naše členství v EU je návrat do Evropy, kam patříme a vždy jsme patřili. Není to téma k diskusi ani k nějakému referendu. Je to nezpochybnitelné a nezvratitelné. V EU však nebudeme jen aktivní a kooperativní, ale i kritičtí, když bude třeba,” uvedl na Twitteru premiér Andrej Babiš (ANO).

Premiér se ve středu účastní ve Varšavě jednání se svými protějšky z dalších 12 zemí, které do unie vstoupily v posledních 15 letech. Tam řekl, že se Evropa „musí zásadně změnit“.

„Potřebujeme skutečně silnou Evropu, ale Evropu silných členských států. Musíme zásadně změnit situaci, kdy máme silnou a zpolitizovanou Evropskou komisi. Potřebujeme, aby skutečně hlavním motorem byla Evropská rada, tedy setkání prezidentů a premiérů. Ti by měli mít hlavní slovo (v unii),“ citovala Babiše ČTK.

Vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček na prvomájovém mítinku své strany uvedl, že EU dala Česku ekonomickou, politickou a bezpečnostní stabilitu. „Z mého pohledu k ní neexistuje žádná alternativa. Ti, co říkají, že bychom ji měli opustit, že nefunguje, tak lžou a podvádějí,“ prohlásil Hamáček a dodal, že odchod by znamenal ekonomickou sebevraždu. V rámci kampaně před květnovými eurovolbami je podle něj třeba vysvětlovat občanům, že EU má smysl.

Řada politiků vyzdvihuje, že vstup do EU byl pro postkomunistickou zemi určitým zlomem.

„Před 15 lety se naplnil sen mnoha českých generací. Česká republika se stala plnoprávným členem evropské rodiny svobodných a demokratických zemí. Jako každá rodina, také EU má své lepší i horší dny. Ale jsme to my, kdo má dnes osud této rodiny ve svých rukou. Važme si toho,“ napsal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

V podobném duchu se vyjádřil i předseda TOP 09 Jiří Pospíšil: „Před 15 lety jsme vstoupili do Evropské unie. Kromě nesporných ekonomických výhod nám to přineslo to hlavní: stojíme bok po boku vyspělých západních demokratických států, pro které je svoboda a demokracie klíčová. Važme si toho.”

Předseda ODS Petr Fiala připomněl, že o členství požádala v 90. letech vláda pod vedením tehdejšího předsedy ODS a pozdějšího prezidenta Václava Klause. „Jsem hrdý na to, že právě ODS přivedla Českou republiku do NATO a EU, že jsme se po 40 letech komunistické totality vrátili na Západ, kam kulturně i historicky patříme.”

ODS je nicméně k EU často kritická, což zaznívá i nyní. „Měli bychom usilovat o změnu EU tak, aby se vrátila k odstraňování bariér pro volný pohyb zboží, kapitálu, práce a přestala být továrnou na regulace. Považuji za neudržitelný nynější integrační model založený na stále hlubší unifikaci,” vzkázal poslanec za ODS Jan Skopeček.

Někdejší hlavní vyjednavač vstupu do EU a nynější europoslanec Pavel Telička (do EP zvolený za ANO, nyní Hlas) zavzpomínal na podepisování přístupové smlouvy. Byl to prý pro něj „výjimečný pocit“. „Nic jiného v mém profesním životě toto již nepřekonalo a nepřekoná,” uvedl.

Kriticky se vůči EU tradičně vyjadřuje SPD. Její lídr Tomio Okamura ve svém prvomájovém příspěvku přišel s obrazem, jak západ tyje z práce českých lidí.

„Nízké mzdy a vysoké zisky, které plynou na západ - tak bychom mohli charakterizovat náš pracovní trh. A to vše je provázenou obrovskou lží, jak nám Brusel posílá peníze. Opak je vážení přátelé krutou pravdou - staré země Evropské unie neskutečně bohatnou z naší práce... Češi svou lacinou prací tvoří zisk, ze kterého se platí vysoké německé důchody, vysoké německé platy a vysoké sociální dávky pro nelegální migranty. I proto mají Němci a další panický strach z případného odchodu České republiky z Evropské unie,“ napsal.

S podobou Evropské unie nejsou spokojeni ani komunisté. I jejich europoslankyně Kateřina Konečná zkritizovala tok zisků. „EU se musí změnit a musí se změnit tak, aby bohatli občané a ne pouze korporace. Musí se stát rovnoprávnou a ne, že z nás bude odpadkový koš a montovna Evropy, ze které odchází zisky pryč,” napsala.