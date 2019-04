zpe, Novinky

„Vláda prezentovala Národní investiční plán na konci minulého roku, který počítá s výdaji 3,5 bilionu korun. Pan premiér ho odmítá poskytnout poslancům. Podal jsem si písemnou žádost. Odmítli to poskytnout, uvedli nějaké zástupné důvody,“ popsal Novinkám Michálek.

Zdůraznil, že poslanec má podle zákona právo na informace od vlády. Proti rozhodnutí proto podal odvolání. „Pokud nezjednají nápravu a budou trvat na tom, že to budou před poslanci a občany utajovat, budu muset využít prostředky, jako je správní žaloba, o kterých bude rozhodovat správní soud,“ uvedl Michálek.

Ještě to není hotové, tvrdí Babiš



Babiš se Národním investičním plánem chlubil vloni v listopadu. Plán má zahrnovat přes 17 tisíc projektů za 3,45 bilionu korun na léta 2019 až 2030. Do roku 2022 mají být do programu zahrnuty projekty za 1,226 bilionu korun.

Zveřejnění plánu žádal minulý týden ve čtvrtek předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Od Babiše se ale dozvěděl, že vláda nic nezveřejní. „Je to můj nápad, já jsem to vymyslel. Je to moje know-how. Moje odpověď je, že já vám ho nedám,” odsekl Stanjurovi Babiš.

V pátek ale Babiš obrátil. „Je to interní materiál, na kterém se pracuje. Ještě to není připraveno na projednání vládou. Až to bude připravené, tak to půjde na vládu. Potom to poskytneme, jak jsme slíbili. Musíme to velice pečlivě analyzovat,” řekl Novinkám.

„Děláme výhled na tři roky. Tohle je investiční plán do roku 2030. Existuje masa investic. Musíme vědět, v jakém stavu jsou připravené. Byl bych rád, aby nám Piráti zveřejnili investiční plán Prahy,” řekl premiér v narážce na pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti).