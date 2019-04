Nákup amerických vrtulníků pro českou armádu může zastavit už jen cena

Nejpozději v červnu by měla na ministerstvo obrany dorazit nabídka vlády USA na dodávku dvanácti vrtulníků pro českou armádu. Exkluzivní vyjednávání může zhatit už jen to, že Američané budou chtít za vrtulníky příliš vysokou cenu. Senátorům ze zahraničního výboru to ve čtvrtek řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).