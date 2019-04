Renáta Bohuslavová, Novinky

„Vyostřuje se to. Výměna ministra Kněžínka za loajální Marii Benešovou může vést k ovládnutí celé justiční soustavy,” uvedl v reakci na rezignaci ministra Kněžínka předseda TOP 09 a exministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Šéf koaliční ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček řekl že o rezignaci nevěděl a je překvapený. „Neměl jsem žádné signály o tom, že by se chystal odejít,” uvedl. Dále dodal, že pokud by změna na postu ministra měla být doprovázena změnami na státním zastupitelství, bylo by to na vážnou debatu vládní koalice.

„Kdyby k nim mělo docházet, to by možná dávalo za pravdu těm spekulacím," řekl s odkazem na prohlášení opozičních politiků.

Informace o konci Jana Kněžínka přichází jen den poté, co policie navrhla obžalovat premiéra i další účastníky v kauze Čapí hnízdo. Věc má na starosti městské státní zastupitelství v Praze a konkrétně státní zástupce Jaroslav Šaroch. Dohled pak vykonává vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Řada politiků upozorňuje na to, že výměna ministra spravedlnosti, pod kterého práce státních zástupců spadá, může kauzu ovlivnit.

„Toto je mimořádně vážná kauza. Policie navrhuje obžalovat premiéra Babiše a ten narychlo vyměňuje ministra spravedlnosti. Nepřijatelné a neuvěřitelné,” uvedl na Twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Podle předsedy STAN Víta Rakušana bude slavit především Hrad. „Nestabilita této vlády kulminuje právě v době, kdy policie navrhla obžalovat premiéra Babiše, to není dobré. Pokud Kněžínka nahradí Benešová, slavit bude především Hrad. Bude zajímavé sledovat dění kolem nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, o jehož odvolání Hrad dlouhodobě usiluje,” uvedl Rakušan.

Předseda komunistů Vojtěch Filip řekl, že komunisté neměli k ministrovi spravedlnosti velké výhrady. Souvislost s případem Čapího hnízda na rozdíl od opozice nevidí.

Piráti Kněžínka oceňují



Piráti uvádějí, že ministr Kněžínek byl podle nich schopný a jeho práci především směrem k transparentnějšímu obsazování soudců oceňují.

„Babiš právě došikanoval jednoho ze svých nejlepších ministrů k demisi. Premiér je manažerský chaot. Kdo mu nedonáší, toho zlikviduje,” uvedl předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek.