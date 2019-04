Karolina Brodníčková, Právo

Komunistickému „Institutu pro vzdělávání české levice“ bude šéfovat místopředseda strany Stanislav Grospič. „Institut se bude zabývat výzkumnou činností, publikační činností, vzdělávací nebo kulturní činností,“ řekla Právu mluvčí KSČM Helena Grofová.

Podílet se má na „rozvoji demokracie právního státu a ochrany základních lidských práv, rozvoji společnosti a společenské soudržnosti“. Sídlit bude zřejmě v ulici Politických vězňů v Praze, stejně jako KSČM.

Na příspěvek dosáhne partaj, která získala alespoň jeden mandát ve dvou po sobě jdoucích volbách

Z transparentního účtu vyplývá, že do jeho začátku mu mateřská strana věnovala 800 tisíc. S financováním by měl však pomoci stát. Na příspěvek, který činí 10 procent z celkové výše příspěvku státu na činnost strany, dosáhne každá partaj, která získala alespoň jeden mandát ve dvou po sobě jdoucích volbách do Sněmovny. Pokud by měla KSČM institut už loni, dostala by na něj ze státní kasy 4,6 milionu korun.

Předseda SPD Tomio Okamura Právu prozradil, že i jeho strana chystá vlastní projekt. „V příštím volebním období bychom si rádi institut založili, cílem by bylo prosazovat vlastenectví a konzervativní hodnoty,“ řekl s tím, že v tomto období na institut nezbývá čas, protože se hnutí soustředí na budování svých struktur. Navíc v tomto období na činnost nedostalo hnutí žádné peníze, protože ve Sněmovně sedí poprvé.

Obrysy think-tanku SPD se však prý už rýsují. „Už to máme nachystané, už to připravujeme. V čele bude stát člověk, který má širokou publikační činnost,“ dodal pro Právo Okamura.

O založení institutu už diskutují na svém internetovém fóru i piráti. Jmenovat by se měl „Pirátský institut pro vzdělávání a otevřenou společnost“, jeho zakládací listiny piráti ještě připomínkují. „Naším záměrem bylo, abychom byli připraveni a zřídili jsme ústav, který bude plnit úkoly politického institutu v případě, že piráti uspějí v příštích volbách a získají nárok na dotaci cca tří milionů ročně pro vlastní politický institut,“ napsal místopředseda Jakub Michálek.

Nejvíc pro ANO

Ostatní sněmovní strany už svůj think-tank mají. Nejvíce peněz na něj čerpá ANO, které v roce 2017 vyhrálo volby. Jeho „Institut pro politiku a společnost“ loni ze státního rozpočtu dostal 13,4 milionu. Výkonnou ředitelkou je Šárka Prát, předsedou představenstva bývalý novinář Jan Macháček. Ve správní radě sedí i bývalá primátorka Prahy Adriana Krnáčová.

Institut pořádá debaty např. o novinkách v dopravě, vztazích v EU nebo kyberbezpečnosti. Za své poslání pokládá „zkvalitňování českého politického a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální a otevřené diskuse“. Jaké má institut výdaje, není z jeho stránek patrné. Platby totiž činí zřejmě ze svého provozního účtu, na který si z transparentního účtu pro dary a příspěvky státu peníze posílá.

V čele soc. dem. „Masarykovy demokratické akademie“ sedí předseda a poslanec Lubomír Zaorálek. Strana na jeho činnost loni dostala 7,6 milionu. Organizace pořádá besedy s politiky a přednášky. Naposledy tak debatovali občané v Mnichově Hradišti o vlivu urbanizace na rozvoj území.

„Institut pro pravicovou politiku“ ODS dostal loni od státu 6,3 milionu. „Úkolem je otevírat, promýšlet a zpracovávat témata moderní pravicové politiky a usilovat o její ideovou obnovu,“ uvádí na webu. Ředitelem je Jan Kočí, hlavní manažer ODS, ve správní radě sedí i místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Lidovci loni od státu dostali na „Institut pro křesťansko-demokratickou politiku“ 4,7 milionu. Think-tank, ve kterém sedí např. senátor Václav Hampl, bývalý senátor Petr Pithart nebo filozof Jan Sokol, naposledy 7. března pořádal v Brně konferenci k připomínce 15. výročí vstupu ČR a Slovenska do EU.

TOP 09 dostala na svůj think-tank „TOPAZ“ asi 2,7 milionu. Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla chystá debatu o 20 letech Česka v NATO. V březnu zase pořádal neveřejný kulatý stůl o problematice sociálního a rodinného podnikání.

„Institut moderní politiky iSTAR“, který si založili v únoru STAN, zase pořádal konferenci, jejímž hlavním posláním bylo sdělení, že klíčem k prosperitě ČR je vzdělaná společnost. ISTAR dostane příspěvek, až pokud se Starostové dostanou v příštích volbách do Sněmovny.