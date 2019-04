rei, Právo

Ťok ohlásil svou rezignaci v pondělí, končí na vlastní žádost. Odvolání Novákové oznámil premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu. Prezident by měl s navrženými nástupci Karlem Havlíčkem a Vladimírem Kremlíkem hovořit v pondělí.

Výměna proběhne podle Babiše poslední dubnový den, tedy bezprostředně po prezidentově návratu z Číny. Miloš Zeman tam 24. dubna zavítá po necelém půlroce a bude to již jeho pátá návštěva ČLR.

Spolu s dosluhujícími ministry Novákovou a Ťokem jej má za vládu podle informací Práva doprovodit ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). Nováková a Toman letěli s prezidentem do Číny už loni v listopadu, tehdy ještě se šéfem diplomacie Tomášem Petříčkem (ČSSD). Toho by měl teď zastoupit jeho náměstek a stranický kolega Lukáš Kaucký.

Kandidát na ministra průmyslu Havlíček nepojede. „Cestu do Číny neplánuji,“ sdělil Právu. Zemana do Číny doprovodí také šedesátičlenná podnikatelská mise vedená prezidentem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým. Program se teprve upřesňuje, zahrnovat by však měl i Česko-čínské podnikatelské fórum či návštěvu pekingského veletrhu Expo.

Po starých stopách už prý nepůjdou

Nováková si chce po angažmá ve vládě v prvé řadě odpočinout a rozmyslet si, co dál. „Jsem dost aktivní na to, abych si určitě něco našla,“ řekla ve čtvrtek před novináři.

Podle svých slov neplánuje návrat do Svazu obchodu a cestovního ruchu, který do loňského přestupu na ministerstvo vedla, a vracet se nechce ani do žádné ze čtyř firem, které vlastnila nebo spoluvlastnila, ale kvůli funkci je předala svému synovi.

Ani Ťok se neplánuje vracet na minulé pozice. „Nechci se vrátit do stavebnictví, ani do žádného z bývalých zaměstnání. Uvidím,“ řekl v České televizi Ťok. Připustil, že „nějaké manažerské místo“ by v budoucnu možná mohl zastávat.

Nováková nemluví ani o případném návratu do vedení Hospodářské komory, jejíž viceprezidentkou byla. „V této chvíli nemám podrobnosti o tom, jaké další kroky ve své profesní dráze paní ministryně zvažuje a zda projeví zájem angažovat se i v nějaké podnikatelské organizaci,“ řekl k tomu Právu tiskový mluvčí komory Miroslav Diro. Dodal, že prezidium i představenstvo tvoří podnikatelé a volí se jednou za tři roky na celorepublikovém sněmu. „Přičemž volební sněm se uskuteční v roce 2020, letos v 23. května se koná sněm nevolební,“ dodal Diro.