Barbora Zpěváčková, Novinky

Ťok oznámil konec svého vládního angažmá v pondělí v rozhovoru pro Novinky. Řekl, že ho unavily útoky, proti kterým se pořád musel bránit, a že se změnilo i hnutí ANO.

Ťok byl nejdéle sloužícím ministrem dopravy v Česku, na resortu vydržel čtyři a půl roku.

Kdy přesně a kdo usedne na jeho křeslo, Babiš zatím neřekl. Chce je nejdříve probrat se Zemanem. Prezident ve středu uvedl, že Ťokovu demisi přijme a že nového ministra dopravy by mohl jmenovat před nebo po cestě do Číny. Tam bude mezi 23. a 28. dubnem.

Ministr dopravy Dan Ťok

FOTO: Petr Horník, Právo

Babiš po pondělním jednání vlády prohlásil, že tak složitý resort musí vést manažer. Připustil, že se nebude jednat o politika hnutí ANO.

V souvislosti s dopravou se spekuluje o dvou jménech, podle informací Novinek by Ťoka mohl vystřídat náměstek pro právní služby a hospodaření s majetkem na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Vladimír Kremlík, nebo šéf stavební společnosti Colas v Česku Tomáš Krones. O stejných jménech psaly i Lidové noviny.

Novákovou má vystřídat Havlíček



Kabinet by měla opustit také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Někdejší prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu se vryla do paměti hlavně svými výroky o drahých mobilních datech. Prohlásila, že si za ně Češi mohou sami, protože je nekupují.

Kritiku si v poslední době vysloužila také za to, že ministerstvo vykázalo na žádost čínského velvyslance zástupce Tchaj-wanu ze setkání zahraničních investorů se zástupci českého ministerstva průmyslu.

Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO)

FOTO: Petr Horník, Právo

Novákovou by měl podle informací Novinek nahradit místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace a dlouholetý šéf Asociace malých a středních živnostníků Karel Havlíček. Výběr Havlíčka odpovídá tomu, co v poslední době říká Babiš: Že se hnutí ANO chce zaměřit na podnikatele a živnostníky. Právě za jejich zájmy Havlíček dlouhá léta bojoval. Havlíček se také účastnil Babišovy nedávné cesty do USA.

Spekulovalo se také o tom, že v rámci rekonstrukce vlády by mohl skončit i ministr spravedlnosti Jan Kněžínek nebo ministr školství Robert Plaga. Podle informací Novinek ale takové změny nejsou momentálně na stole.

ČSSD ministry měnit nechce



Zatímco Babiš vymění dva ministry, koaliční ČSSD, která má pět resortů, žádné rošády neplánuje. Premiér Babiš sice tlačil na šéfa soc. dem. Jana Hamáčka, aby rekonstrukci kabinetu udělali společně, Hamáček ale nevidí důvod nějaké ministry měnit a dlouhodobě to odmítá.

Kritice v minulosti čelil sociálnědemokratický ministr kultury Antonín Staněk za to, že křtil knihu poslance a bývalého předsedy KSČM Miroslava Grebeníčka. Staňkovi je také dlouhodobě vyčítáno, že je nejslabším a nejméně viditelným ministrem za ČSSD.

Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD)

FOTO: Milan Malíček, Právo

V druhé vládě Andreje Babiše zatím došlo ke dvěma změnám, přičemž obě se odehrály hned zkraje jejího působení. Po plagiátorských kauzách loni v létě skončili ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) a ministr práce Petr Krčál (ČSSD).