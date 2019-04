Barbora Zpěváčková, Novinky

„Dlouhodobě chci z vlády pryč, už nechci být v politice. Už jsem se na tom dohodl s panem premiérem, ale dali jsme si gentlemanskou dohodu, že to nebudu nikde potvrzovat a nechám scénář na něm. Ale mám pocit, že ta dohoda vypršela a je všechno venku. Chci to říct narovinu, je to tak,“ řekl Novinkám Ťok.

Spekuluje se o tom, že kromě Ťoka do konce dubna skončí i ministryně průmyslu Marta Nováková (za ANO). Ťok ale zdůraznil, že končí na svoji žádost.

Odchod z ministerského křesla zvažoval více než rok. Už v květnu 2018 prohlásil, že přemýšlí, že už nechce být ministrem. Tehdy mu vadilo, že necítí podporu od Andreje Babiše a hnutí ANO ohledně mýtného systému. Na jeho odchod zároveň tlačili komunisté, kterým leží v žaludku dosud. Do té doby si Babiš s Ťokem opravdu nebral servítky, pak ale otočil, začal Ťoka podporovat a ten na resortu dopravy pokračoval.

Ač býval Ťok často kritizován opozicí i veřejností, stal se doposud nejdéle sloužícím ministrem dopravy. Na resort nastoupil za Sobotkovy vlády v roce 2014 jako nestraník za hnutí ANO, vystřídal Antonína Prachaře.

Kritice čelil například kvůli svým loňským výrokům o kalamitním sněhu na D1. „My jsme doufali, že do 16. prosince kalamitní sníh nepřijde, protože do té doby bychom to byli schopni zvládnout, ale bohužel přišel v této fázi,“ řekl 16. prosince, když se kvůli opravám nestihla otevřít část dálnice a řidiči stáli 16 hodin v kolonách.

Ministr dopravy Dan Ťok (vlevo) na opravovaném úseku dálnice D1 u Humpolce letos v lednu.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Další problém, který Ťok řešil, byly billboardy u dálnic. Ty měly podle zákona zmizet od dálnic do září 2018, silnice jich pořád lemuje dost. Ťok k tomu většinou říkal, že ministerstvo postupuje podle zákona a nemůže je jen tak odřezat.