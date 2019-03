Novinky, ČTK

„Pevně doufám, že to zásadní změnu znamenat nebude. V4 může plnit důležitou roli pro to, abychom dokázali v Evropské unii hlasitěji říkat, jak si představujeme budoucí Evropu. Těch nástrojů a dalších spojenectví nemáme přehršel,” poznamenal Kupka.

Okamura: Čaputová chce konec národních států



Podle Okamury podporuje Čaputová likvidaci tradiční rodiny, evropských křesťanských hodnot a suverénních národních států v Evropě. Budoucí prezidentka je podle něj probruselský a prounijní politik, zastánce velkého evropského superstátu.

„Jako SPD si můžeme jen přát, a doufám, že tomu tak bude, aby se nenarušila kvůli postojům paní nastávající prezidentky úzká spolupráce v rámci V4, protože ta je známa svým kritickým pohledem k určitým nařízením nebo příkazům Bruselu. Týká se to i například migrace,” prohlásil Okamura.

Kupka: Je pozitivní, že je prozápadní



Podle Kupky je pozitivním signálem, že Čaputová je proevropským a prozápadním politikem. „V následujících měsících se ukáže, jak moc bude schopna naplnit očekávání Slováků,” uvedl.

Maroš Šefčovič

FOTO: Kateřina Šulová, ČTK

Slováci podle něj v druhém kole vybírali mezi programově podobnými kandidáty. Rozhodovalo i to, že protikandidát, místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič, byl podporovaný stranou Směr. Podle Kupky je to jasná zpráva pro vládní reprezentaci, že parlamentní volby v roce 2020 by pro ni mohly být komplikované.

Onderku zaskočila nízká volební účast



Pro prvního místopředsedu ČSSD Romana Onderku bylo překvapivé, že volební účast v druhém kole činila jen 41,79 procenta. Doufá, že Čaputová bude více spolupracovat s Robertem Ficem, předsedou tamní nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie, na řešení problémů. Doteď byl podle něj na Slovensku vidět neustálý spor mezi úřadujícím prezidentem Andrejem Kiskou a předsedou Směru.

Vztah Slovenska a Česka je zásadní, míní Onderka, ve vztahu k V4, Evropské unii i k historii obou zemí.

Hrad i magistrát se těší



V neděli ráno na Twitteru také mluvčí českého prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček mimo blahopřání Čaputové uvedl: „Věříme, že česko-slovenské vztahy a spolupráce visegrádské čtyřky zůstanou nadstandardní. Těšíme se na setkání v České republice!”

Až Čaputová Česko navštíví, rád by se s ní na pražském magistrátu setkal primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Gratuluji Zuzaně Čaputové k vítězství v prezidentských volbách na Slovensku. Paní prezidentka už potvrdila, že se na první zahraniční cestu vydá do České republiky, rád ji přivítám i u nás v Praze na Magistrátu,” napsal na Twitteru.

Zuzana Čaputová

FOTO: David W Cerny, Reuters

Právnička a protikorupční aktivistka Čaputová bude první ženou v čele slovenského státu. V sobotní druhém kole prezidentských voleb na Slovensku získala 58,4 procenta hlasů.