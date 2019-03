Renáta Bohuslavová, Novinky, ČTK

Podle neoficiálních informací Novinek má mezi delegáty největší podporu poslanec Marek Výborný. „Chci být vaším předsedou. Jakým jiným než výborným,” prohlásil v úvodu své řeči Výborný.

Řekl, že chce navázat na práci Bělobrádka, kterému se podařilo stranu sjednotit. Zároveň ale bývalému vedení vytkl účast ve vládě Bohuslava Sobotky s hnutím ANO, kde byli ministry jak Pavel Bělobrádek, tak i další kandidát na předsedu Marian Jurečka.

Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný

FOTO: Petr Horník, Právo

„Vstoupili jsme do vlády s koaličním partnerem, kterému jsme pomáhali s dotacemi biopaliv, mlčeli k jeho zasahování do médií, tolerovali jsme jeho dotační podvod a nakonec spolkli i daňový fígl s dluhopisy. Takto se nechová hodnotová strana,” pokračoval Výborný.

Strana se nyní podle něj musí soustředit na práci dovnitř a propojit zkušenost stáří a dát prostor mladým straníkům a začít se připravovat na krajské volby, které budou v roce 2020. Zároveň se netajil tím, že lidovci by měli usilovat o křesla v budoucí vládě.

„Lidovci by měli usilovat o ministertsvo práce a sociálních věcí a ministerstvo školství. Chci vzdělanou a perspektivní mladou generaci,” řekl kandidát Výborný.

Bartošek: Hraju tvrdě, ale fér



Podle Bartoška by strana měla vyvažovat politický systém. „Měla by aktivně vystupovat proti extremismu, lidskému sobectví, měla by podporovat rodiny a samozřejmě také vědu a výzkum, protože vzdělanost je naše budoucnost,” uvedl. KDU-ČSL by podle něj měla být schopna uspět stejně jak v moravských krajích, tak například v kraji Ústeckém.

Stranu podle něj čekají těžké časy a nový předseda se musí snažit zvyšovat čísla v průzkumech, která straně dnes předpovídají kolem 5 procent a lidovci tak balancují na hranici postupu do Sněmovny.



„Považuji se za člověka do těžké doby a složitých časů. Ctím pravidla zápasu, hraju tvrdě, ale fér,” řekl Bartošek.

Jan Bartošek (vlevo) a Marian Jurečka na sjezdu KDU-ČSL

FOTO: Petr Horník, Právo

Jurečka očekává, že lidovci úspěšně vstoupí do příštích sta let. Chtěl by získat větší důvěru lidí a ukázat, že strana může nabídnout řešení konkrétních problémů, nikoli populistické a marketingové triky. Řešit je podle něj důležité také například klimatickou změnu. Všichni kandidáti si přejí, aby KDU-ČSL fungovala jako tým.

Nešiřte fake news zvkázal Jurečka Výbornému



„Nenabízím nic víc, než svou zkušenost, pracovitost a kompetentnost,” řekl před delegáty Jurečka. Zároveň se krátce vymezil vůči protikandidátovi Marku Výbornému, který řekl, že lidovci se prostřednictvím bývalého ministra zemědělství Jurečky podíleli na dotacích na biopaliva.

„Myslím, že by představitelé KDU-ČSL neměli šířit fake news. V roce 2016 jsem biopaliva zdanili a stát tak ročně ušetřil přes 2 miliardy korun,” uvedl Jurečka.



Nový předseda podle něj bude mít před sebou úkol provést stranu evropskými, krajskými i senátními volbami a připravit ji na ty parlamentní.



Poslední zmiňovaný člen středočeského kraje Jaroslav Vlach získal nominaci na poslední chvíli na sjezdu. Ve svém projevu se nabídl do čela strany jako nová tvář. Lidovci podle něj mají vynikající program, ale ztratili formu a přitažlivost.